Стало известно, чем пытались убить Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Использованное при покушении на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука у здания телеканала "Эспрессо" взрывное устройство было наполнено металлическими шариками, сообщает Эспрессо.TV.

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По данным СМИ, сразу после взрыва на месте событий были найдено десятки металлических шариков. По словам журналистов телеканала, они также разбили окна в помещении.

facebook.com/mykolakn На месте взрыва в Киеве

По словам основателя телеканала, нардепа от "Народного фронта" Николая Княжицкого, его кабинет буквально прошило металлическими шариками "как из автомата".

facebook.com/mykolakn На месте взрыва в Киеве

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.