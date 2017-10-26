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    Общество

    Стало известно, чем пытались убить Мосийчука

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (39)

    (обновлено: )30630
    Сразу после взрыва на месте событий были найдено десятки металлических шариков. По данным СМИ, они также разбили окна в помещении.
    Шарики с места взрыва в Киеве
    facebook.com/mykolakn

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Использованное при покушении на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука у здания телеканала "Эспрессо" взрывное устройство было наполнено металлическими шариками, сообщает Эспрессо.TV.

    Читайте также: Покушение на Мосийчука. Что сейчас на месте взрыва

    По данным СМИ, сразу после взрыва на месте событий были найдено десятки металлических шариков. По словам журналистов телеканала, они также разбили окна в помещении.

    facebook.com/mykolakn
    На месте взрыва в Киеве

    По словам основателя телеканала, нардепа от "Народного фронта" Николая Княжицкого, его кабинет буквально прошило металлическими шариками "как из автомата".

    facebook.com/mykolakn
    На месте взрыва в Киеве

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.

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    Шарики с места взрыва в Киеве
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
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