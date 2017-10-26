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    Небезопасно. Мосийчука перевезли в другую больницу

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (49)

    (обновлено: )73
    Сообщается,что народного депутата Игоря Мосийчука перевезли из соображений безопасности. Машину "скорой" сопровождали две машины охраны.
    Мосийчука перевозят в другую больницу
    espreso.tv

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, пострадавшего от взрыва, по соображениям безопасности  перевезли из киевской частной клиники в другое лечебное учреждение.

    Об этом сообщает Еспресо.TV.

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    В четверг после 17.00 машина "скорой" отвезла Мосийчука к тому врачу, у которого он уже лечился ранее. В то же время местоположение больницы, как фамилия специалиста, который теперь будет заниматься лечением политика, не называется.

    Как отмечается, перевозки Мосийчука произошло из соображений безопасности. Машину "скорой" сопровождали две машины охраны.

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.

    Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт.

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