"Спецслужбам это не выгодно". Кто и зачем устроил взрыв в Киеве

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

После мощного взрыва под телеканалом в Соломенском районе столицы получили ранения 5 человек, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Двое из пяти раненых погибли — 30-летний охранник Мосийчука и 36-летний случайный прохожий, которым оказался капитан полиции проживающий в соседнем подъезде.

В МВД заявили, что взрывчатку, приблизительно килограмм тротила, заложили в мотоцикл, который припарковали у входа на канал. А привели в действие тогда, когда на крыльце показался нардеп в компании политолога. Представители МВД тут же отрапортовали, что это теракт в отношении нардепа, организованный российскими спецслужбами. При том, что расследовать этот взрыв будет СБУ, следовательно, и выдвигать версии.

Потому что еще не понятно, на кого именно покушались и действительно ли планировали убить Мосийчука. Или только напугать.

Кто стоит за взрывом

Подобное ЧП было ожидаемо еще с начала "майдана Саакашвили". Большинство экспертов были уверены, что именно в правительственном квартале должны были начаться серьезные стычки со стрельбой или же взрывами. Но, к счастью, за неделю митингов под ВР были незначительные потасовки с полицией. Но после этого взрыва надо искать, кому это выгодно.

Во-первых, по странному стечению обстоятельств, инцидент произошел возле телеканала "Экспрессо", который принадлежит экс-премьеру Арсению Яценюк и главе МВД Арсену Авакову. Под удар попал не кто-то из однопартийцев данных лиц из "Народного фронта" или дружественной БПП, а представитель "Радикальной партии", которого не очень жалко.

Во-вторых, МВД после любого инцидента со взрывчаткой или показательного расстрела, всякий раз старается насолить СБУ тем, что дескать под их носом работают шпионы и диверсанты.

"Демонстративность и дерзость этого теракта, полностью ложится в схему подобных преступлений, совершаемых российскими спецслужбами во всем мире, примеров множество. В частности, именно по такому принципу было совершено ряд покушений и терактов в течение последних лет и на территории Украины. Все очень похоже и происходит по отработанной схеме. Закладка, дистанционное направление, взрыв…", — тут же заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, который всегда первым комментирует все преступления и назначает виновных без суда и следствия.

Шкиряк не исключил, что к покушению может быть причастен и Кадыров, который "неоднократно публично угрожал Игорю Мосийчуку за его солидарность с чеченскими повстанцами, которые борются за свободу Ичкерии".

Но при этом многие эксперты полагают, что взрыв именно сейчас, да еще и с жертвой в лице публичного лица мог быть выгоден и самому МВД. Как заявил политолог Тарас Березовец, после этого теракта, в котором он тоже усматривает "руку Москвы", надо принимать срочные жесткие меры.

"Ввиду высокой угрозы терактов в Киеве власть имеет право ввести особый режим безопасности в городе, ограничив все массовые мероприятия. И будет в целом права", — заявил Березовец.

А если введут особое положение в Киеве, это значит, что тут же разгонят сидящий как заноза «майдан Саакашвили» и запретят собираться больше трех человек в одном месте, устроят повальную слежку и контроль.

Не та фигура

Но при этом, отбросив все политические версии, диверсантов, спокойно разгуливающих по столице и приобретающих взрывчатку, сооружающих бомбу на дистанционном управлении и приводящих ее в действие, никто из всезнающих советников главы МВД, а также провластных политологов не заикается о том, что политикой здесь не пахнет. А что данное происшествие больше напоминает криминальные разборки и жертва теракта может быть замешана в разных "грязных" делах.

По данным СБУ, помимо своей национал-патриотической деятельности, Игорь Мосийчук проходил по уголовным делам, далеким от политики — начиная с 1996 года. Но был приговорен к шести годам лишения свободы только по делу "васильковских террористов". Однако, срок свой не отсидел, был освобожден Майданом в 2014 года как политузник. Хотя в Василькове его знают как вымогателя и афериста.

Не удалось Генпрокуратуре его упечь в тюрьму в августе 2015 года по подозрению во взяточничестве; хулиганстве; угрозах или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный дол; вмешательстве в деятельность судебных органов; угрозах или насилии в отношении судьи.

Но кроме этого он ставил на колени сотрудников ГАИ в 2014 году, притеснял сотрудников "Беркута", не раз участвовал в беспорядках организованных радикалами в судах по давлению на суд и освобождении своих соратников. Уже на этой недели потерпевший нардеп Мосийчук отметился в суде по избранию меры пресечения активисту Николаю Коханивскому, где под его чутким руководством крушили государственное имущество и где он угрожал людям, обзывал и предлагал им застрелиться.

Сам же Мосийчук не раз заявлял, что на него буквально охотятся люди главы Чечни Размана Кадырова, поэтому он, дескать, и нанял охрану. А в прошлом году даже собирались похитить. Однако те, кто хорошо знает Мосийчука, уверены, что покушение на него может быть связано с тем, что он не у тех людей решил отобрать бизнес или по привычке взял деньги для решения вопроса, но ничего не сделал и денег не вернул.

Не хотели убить, хотели припугнуть

В заявлениях советников главы МВД присутствует элемент мести СБУ.

Заявляя о "руке Москвы", о работе диверсантов, МВД бросает камень в огород СБУ, указывая, что они, дескать, не уследили, допустили посягательство на жизнь нардепа, рассказал РИА Новости Украина бывший начальник главного следственного СБУ Василий Вовк.

"Я исключаю "руку Москвы". Почему ФСБ решила убить именно Мосийчука, когда у нас есть масса других народных депутатов, которые очень резко высказываются в адрес РФ?! Если бы спецслужбы захотели уничтожить кого-то из народных депутатов, им не нужны мопеды, автомобили с взрывчаткой, у них достаточно агентуры, чтобы сделать это под куполом Верховной Рады и убрать всех сразу. К примеру, применить отравляющее вещество. Это образно. Я хочу подчеркнуть, что спецслужбы не будут этим заниматься, это не их почерк — взрывать по одному. Не понимаю это жаление все списывать на Москву", — объясняет генерал СБУ.

По мнению экс-начальника главного следственного управления СБУ, надо отбросить политику и заняться проверкой и расследованием деяний Мосийчука, который и так успешно избежал уголовной ответственности по коррупционным делам. И не известно, в чем еще замешан.

"Это преступление может быть раскрыто. Есть доказательства — мопед. Есть записи видеокамер. Но все будет зависеть от того, как сработают по "горячим" следам и в каком направлении пойдет следствие. Если будут утверждать, что это "рука Москвы", то толку не будет. Такие заявления только расслабляют, потому что достать эту "руку" нельзя, она же в Москве. Эти заявления не помогают следствию, а только мешают. Взрыв — это криминал, телесные повреждения или смерть — это криминал, надо искать исполнителе и заказчиков — это реальные люди", — отмечает Василий Вовк.

Нужно прежде всего определить, какую цель преследовали подрыватели. У нас в стране сегодня не мало взрывов происходят без политических мотивов, а на бытовом уровне.

"В данном взрыве не похоже на то, что хотели убить. Вспомним, как убивали Павла Шеремета, сотрудника разведки СБУ — им подложили взрывчатку в автомобиль. Вороненкова подошли и расстреляли в упор. В случае с Мосийчуком подходили наобум. Если не убьет, то напугает и очень похоже на разборки не связанные с политикой", — подчеркивает генерал СБУ.

Зато сегодня, под шумок, реально могут ввести в столице "особое положение".

"На фоне всех совершенных до этого покушений на политических деятелей только в этом погибли люди, посторонние. Поэтому, теперь можно говорить, что всем грозит опасность и пришла необходимость выставить блокпосты на въезде, ввести тотальную проверку документов, багажников, досмотр личных вещей. Если будет реальная угроза власти, они могут неофициально, на уровне ведомственных приказов, издать такие распоряжения", — отмечает Василий Вовк.

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Тем временем в прокуратуре Киева заявили, что среди рассматриваемых версий: покушение на убийство Мосийчука было организовано спецслужбами РФ; политическая деятельность Мосийчука, его общественная позиция внутри государства; покушение на убийство на личной почве. По словам первого заместителя прокурора Киева Павла Кононенко, следствие не исключает и других версий, в том числе, что это было покушение на политолога Виталия Балу.