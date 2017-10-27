Смертельный взрыв в Киеве: новые версии, реакция Порошенко и Кадырова

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Правоохранители рассматривают несколько версий взрыва в Киеве, среди них — покушение на депутата Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука по разным мотивам: личные счеты, политическая деятельность, "российский след". Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "теракт", однако подозреваемых пока нет.

Взрыв произошел в среду вечером в центре Киева. Два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших депутат Игорь Мосийчук. Он получил травмы средней тяжести, медики оценивают его состояние как тяжелое, пишут РИА Новости.

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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

Обстоятельства происшествия

Взрыв произошел, когда Мосийчук и еще несколько человек выходили из здания телеканала "Эспрессо", где они принимали участие в ток-шоу.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранители собрали десятки видеозаписей с камер на месте взрыва. По его словам, за 20 минут до окончания эфира к зданию телеканала подъехал неизвестный, который оставил мотоцикл с взрывным устройством.

"Далее кто-то из террористов остался наблюдать, как Мосийчук и его сопровождающие лица выходят из здания телеканала, и нажал на кнопку", — рассказал Геращенко.

Первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что, по мнению взрывотехников, использовалось самодельное взрывное устройство направленного действия. По словам прокурора Киева Романа Говды, его мощность составляет 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте.

К депутату Мосийчуку не была приставлена государственная охрана. Как заявил глава Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей, никакого распоряжения о необходимости охраны для парламентария в ведомство не поступало.

В свою очередь президент Петр Порошенко потребовал от правоохранителей как можно скорее расследовать взрыв возле офиса телеканала.

Депутат в тяжелом состоянии

В результате взрыва, по данным СБУ, погибли два человека. Среди них — охранник Мосийчука, а также случайный прохожий, 36-летний Михаил Мормиль. В ходе инцидента также пострадал политолог Виталий Бала.

Заведующий стационарным отделением клиники "Борис", в которую привезли Мосийчука, оценил состояние парламентария как тяжелое. Позднее Мосийчука перевезли в Институт Шалимова, потому что "раньше он (нардеп) там лечился и проходил обследование", поэтому "врачи лучше знают его состояние здоровья".

Сообщается, что угрозы жизни "радикала" нет. Его однопартиец Марк Гресь рассказал, что у Мосийчука многочисленные осколочные ранения и в том числе осколочные переломы. При этом в теле еще есть осколки.

Версии следствия

Следствие рассматривает несколько версий взрыва в Киеве, среди которых покушение на Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

По его словам, следствие также не отвергает версию относительно покушения на убийство любого политического и общественного деятеля, который мог находиться в то время на канале "Эспрессо".

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко также назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия. При этом Геращенко подчеркнул, что подозреваемых и задержанных в рамках этого дела пока нет.

Также, по словам Геращенко, следствие располагает кадрами, на которых запечатлен момент установки у здания телеканала мотоцикла, который впоследствии был взорван.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

Политическое дело

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что причиной покушения на его однопартийца Мосийчука стала профессиональная деятельность и политическая позиция. Глава "радикалов" написал в Facebook, что к покушению на Мосийчука может быть причастен заместитель руководителя фракции "Оппозиционный блок", бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также считает, что это дело носит политический характер.

"Информации пока недостаточно, чтобы говорить об одной какой-то основной версии, но преступление в любом случае политическое. Об этом говорит и цель, вероятнее всего, это Мосийчук, и место преступления подобрано для максимальной информационной раскрутки этого дела", — сказал Бортник.

Бортник полагает, что мотивом преступления может быть участие политика в каких-либо уголовных экономических схемах.

Голословные обвинения

В Кремле отвергают обвинения в адрес России в связи с покушением на украинского депутата.

"Как всегда абсолютно не обоснованные ни на чем, голословные и истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес (главы Чечни — ред.) Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве. Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какая позиция у Кремля относительно заявления МВД Украины о возможной причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к покушению на депутата Мосийчука.

Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также полагает, что Россия непричастна к взрыву.

"Уже приписали к этому делу "русский след". Мне кажется, что Россия заинтересована его (Мосийчука – ред.) хранить и оберегать, поскольку он сам по себе настолько выдающийся человек, компрометирующий все активные события в нашей стране, чтобы потом, когда все закончится, показать, кто "герой" так называемой "революции достоинства", — сказал Погребинский.

По его мнению, сложно предположить, с чем связано покушение на Мосийчука. Политолог считает, что парламентарий "наверняка имеет много врагов, это ясно по его характеру, по стилю его действий".

Реакция Кадырова

Отреагировал на происшествия и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что организаторы покушения на Мосийчука находятся в Украине, а в Чечне о нем давно забыли.

"На Украине депутата Мосийчука сами взорвали и подняли шум: Че-ченская республика, след Кадырова и тому подобное. Это клоун, шут. Нам до него никакого дела нет. Мы давно его забыли", — заявил Кадыров в четверг на заседании коллегии МВД по Чечне.

По его словам, такие, как Мосийчук, нужны, "чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины".

По мнению Кадырова, Мосийчук выполнил отведенную ему роль и стал мешать кому-то, а о чеченском следе заговорили специально, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины.