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    "Грязные бомбы" от "Айдара". Институт проблем безопасности АЭС заявил о захвате

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    СМИ потрясла новость: еще полгода назад "айдаровцы" захватили единственный в Украине Институт проблем безопасности АЭС. Как жалуются ядерщики, полиция заняла позицию невмешательства. А тем временем в руках у "Айдара" ядерные материалы?
    Шеврон на рукаве бойца 24-го батальона территориальной обороны Айдар
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    На днях СМИ потрясла новость: оказывается еще полгода назад "айдаровцы" захватили Киевское отделение единственного в Украине Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины. И все это время об этом ничего не разглашалось!

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    То, что "айдаровцы" куда-то врываются уже стало не редкостью: то захватили гостиницу "Лыбидь" в Киеве, то сельсовет в Полтавской области.

    Однако на этот раз случай особый. Похоже, терпение у украинских ядерщиков окончательно лопнуло. Директор Института, профессор Анатолий Носовский обнародовал шокирующую информацию.

    Как оказалось, еще в марте 2017 года батальон ворвался на территорию Института проблем безопасности атомных электростанций Украины. Профильного научного учреждения, причем единственного в стране, где занималисись вопросами безопасности 15 атомных реакторов!

    "Мы неоднократно обращались в Нацполицию по данному факту, но до сих пор посторонние лица с оружием остаются на территории института", — подчеркивается в пресс-релизе Института, который был опубликован "Интерфакс-Украина".

    Получается, что "айдаровцы" имеют в своем распоряжении ядерные материалы? И где сейчас они? Полгода о них ни слуху, ни духу. Молчат и в МАГАТЭ, хотя деятельность Института находится под их контролем.

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    Полиция не вмешивается?

    Как жалуются в Институте, правоохранители с самого начала заняли позицию полного невмешательства.

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    Вызванная по факту рейдерского захвата полиция на события не отреагировала: были только отобраны письменные пояснения, но посторонние лица с оружием, осуществившие проникновение, остались на территории института, рассказывает директор Института.

    По вышеизложенным фактам в органы Нацполиции было подано заявление, на основании которого в Единый госреестр досудебных расследований внесены соответствующие сведения.

    "Институт неоднократно обращался к органам Нацполиции. В частности, в производстве находятся три уголовных дела. Но данные уголовные правонарушения фактически не расследуются, правонарушения продолжаются, а государственное имущество силой удерживается рейдерами с помощью военнослужащих батальона "Айдар"", — заявил Носовский.

    По его словам, "органы полиции заняли позицию полного невмешательства в незаконные действия и фактически не осуществляют мер по защите государственного имущества, которое принадлежит к сфере управления Национальной академии наук Украины".

    По факту рейдерского захвата были направлены письма к руководству НАНУ, СНБО, СБУ, ГПУ и МВД Украины, в которых сообщалось, что "в помещениях института находятся источники ионизирующих излучений, потеря которых может привести к возникновению ядерного терроризма, и просьба принять необходимые меры по возвращению захваченной территории, защиты персонала и государственного имущества, а также привлечения к ответственности лиц, совершивших незаконный захват территории".

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    Директор Института сообщил, что было направлено письмо и главному военному прокурору, но так и не было получено никакой помощи от силовых ведомств.

    "Таким образом, наши силовые структуры совсем не выполняют свои обязанности по охране госсобственности, и администрация научного учреждения вынуждена самостоятельно справляться с данной ситуацией. Где "кураторы" академии со стороны СБУ, которые приходят и отвлекают ученых от работы в мирное время, а когда нужна их помощь, прячутся под плинтус?", — резюмирует Носовский.

    В Институте также рассказали, что с целью предотвращения ядерного терроризма руководство было вынуждено договориться с госпредприятием "Изотоп" о передаче им всех источников ионизирующего излучения, находящихся на территории института.

    Сгоревший в Харькове автомобиль батальона Айдар
    Фото интернет-издания 057.ua
    Сожженные в Харькове джипы батальона "Айдар"

    Деятельность института находится под постоянным контролем Департамента ядерных гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    "В ходе следующей инспекции персонал отказал инспекторам МАГАТЭ в доступе на территорию института, которая находится в рейдерском захвате. Инспекторы были очень впечатлены информацией о событиях, таких как рейдерский захват собственности Института, который работает на атомную энергетику, никак не реагируют украинские силовые ведомства. Для них это нонсенс! А для Украины — это реальность…", — с возмущением констатируют в Институте.

    При этом подчеркивается, что научные организации НАН Украины владеют значительным имуществом, состоящим из зданий и землей, на которой они расположены. Это большая ценность, составляющая по некоторым оценкам до $40 млрд. И необходимо обеспечивать охрану этой госсобственности силовыми ведомствами.

    Напомним, 1 марта 2015 года добровольческий батальон "Айдар" переформировали в 24-й отдельный штурмовой батальон сухопутных войск ВСУ.

    Как заявлял тогда экс-замминистра МВД Геннадий Москаль, а нынче глава Закарпатской ОГА, часть подразделения давно дезертировала из "Айдара", перешла на нелегальное положение и занялась мародерством, разбоями, рэкетом, кражами автомобилей и другими преступлениями в населенных пунктах на контролируемой Украины территории.

    По материалам из открытых источников интернет

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