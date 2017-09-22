"Грязные бомбы" от "Айдара". Институт проблем безопасности АЭС заявил о захвате

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

На днях СМИ потрясла новость: оказывается еще полгода назад "айдаровцы" захватили Киевское отделение единственного в Украине Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины. И все это время об этом ничего не разглашалось!

Читайте также: Война не все спишет. "Айдаровцы" требуют амнистии



То, что "айдаровцы" куда-то врываются уже стало не редкостью: то захватили гостиницу "Лыбидь" в Киеве, то сельсовет в Полтавской области.

Однако на этот раз случай особый. Похоже, терпение у украинских ядерщиков окончательно лопнуло. Директор Института, профессор Анатолий Носовский обнародовал шокирующую информацию.

Как оказалось, еще в марте 2017 года батальон ворвался на территорию Института проблем безопасности атомных электростанций Украины. Профильного научного учреждения, причем единственного в стране, где занималисись вопросами безопасности 15 атомных реакторов!

"Мы неоднократно обращались в Нацполицию по данному факту, но до сих пор посторонние лица с оружием остаются на территории института", — подчеркивается в пресс-релизе Института, который был опубликован "Интерфакс-Украина".

Получается, что "айдаровцы" имеют в своем распоряжении ядерные материалы? И где сейчас они? Полгода о них ни слуху, ни духу. Молчат и в МАГАТЭ, хотя деятельность Института находится под их контролем.

Читайте также: Бойцы "Айдара" взяли в заложники активистов "Успешной страны" — партия

Полиция не вмешивается?

Как жалуются в Институте, правоохранители с самого начала заняли позицию полного невмешательства.

Вызванная по факту рейдерского захвата полиция на события не отреагировала: были только отобраны письменные пояснения, но посторонние лица с оружием, осуществившие проникновение, остались на территории института, рассказывает директор Института.

По вышеизложенным фактам в органы Нацполиции было подано заявление, на основании которого в Единый госреестр досудебных расследований внесены соответствующие сведения.

"Институт неоднократно обращался к органам Нацполиции. В частности, в производстве находятся три уголовных дела. Но данные уголовные правонарушения фактически не расследуются, правонарушения продолжаются, а государственное имущество силой удерживается рейдерами с помощью военнослужащих батальона "Айдар"", — заявил Носовский.

По его словам, "органы полиции заняли позицию полного невмешательства в незаконные действия и фактически не осуществляют мер по защите государственного имущества, которое принадлежит к сфере управления Национальной академии наук Украины".

По факту рейдерского захвата были направлены письма к руководству НАНУ, СНБО, СБУ, ГПУ и МВД Украины, в которых сообщалось, что "в помещениях института находятся источники ионизирующих излучений, потеря которых может привести к возникновению ядерного терроризма, и просьба принять необходимые меры по возвращению захваченной территории, защиты персонала и государственного имущества, а также привлечения к ответственности лиц, совершивших незаконный захват территории".

Читайте также: Быть беде? Националисты сбиваются в стаи



Директор Института сообщил, что было направлено письмо и главному военному прокурору, но так и не было получено никакой помощи от силовых ведомств.

"Таким образом, наши силовые структуры совсем не выполняют свои обязанности по охране госсобственности, и администрация научного учреждения вынуждена самостоятельно справляться с данной ситуацией. Где "кураторы" академии со стороны СБУ, которые приходят и отвлекают ученых от работы в мирное время, а когда нужна их помощь, прячутся под плинтус?", — резюмирует Носовский.

В Институте также рассказали, что с целью предотвращения ядерного терроризма руководство было вынуждено договориться с госпредприятием "Изотоп" о передаче им всех источников ионизирующего излучения, находящихся на территории института.

Деятельность института находится под постоянным контролем Департамента ядерных гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"В ходе следующей инспекции персонал отказал инспекторам МАГАТЭ в доступе на территорию института, которая находится в рейдерском захвате. Инспекторы были очень впечатлены информацией о событиях, таких как рейдерский захват собственности Института, который работает на атомную энергетику, никак не реагируют украинские силовые ведомства. Для них это нонсенс! А для Украины — это реальность…", — с возмущением констатируют в Институте.

При этом подчеркивается, что научные организации НАН Украины владеют значительным имуществом, состоящим из зданий и землей, на которой они расположены. Это большая ценность, составляющая по некоторым оценкам до $40 млрд. И необходимо обеспечивать охрану этой госсобственности силовыми ведомствами.

Напомним, 1 марта 2015 года добровольческий батальон "Айдар" переформировали в 24-й отдельный штурмовой батальон сухопутных войск ВСУ.

Как заявлял тогда экс-замминистра МВД Геннадий Москаль, а нынче глава Закарпатской ОГА, часть подразделения давно дезертировала из "Айдара", перешла на нелегальное положение и занялась мародерством, разбоями, рэкетом, кражами автомобилей и другими преступлениями в населенных пунктах на контролируемой Украины территории.

По материалам из открытых источников интернет