Война не все спишет. "Айдаровцы" требуют амнистии

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С 7 сентября вступил в действие Закон Украины "Об амнистии в 2016 году", который коснется около 1700 участников антитеррористической операции на востоке Украины, не совершивших тяжких преступлений. В течении 3-х месяцев они смогут выйти на свободу. По данным генпрокурора Луценко, примерно 1100 человек совершили незначительные нарушения дисциплины во время несения службы. Остальные попали под уголовную ответственность за мелкие преступления — кражи, телесные повреждения и тому подобное. Но, группа бывших добровольцев из батальона "Айдар" считает, что рамки этого закона надо расширить и применить амнистию ко всем добровольцам, которые воевали на Востоке в 2014 году.

У "сепара" забрать можно

Боец батальона "Айдар" Иван Лозовой уверен, что сегодня судят его однополчан, которые пришли добровольцами на фронт в 2014 году, за те дела, за которые надо наградить, а не держать в СИЗО.

"Люди, которые делали свою работу, преследуются с помощью уголовных дел. Один из моих друзей из города Алчевск Николай Лысенко вместе с напарником Юрием Гуковым поехали в село Троицкое проверить информацию о том, что один местный житель — активный сепаратист и подговаривает людей на референдум, за Россию. Они с ним не дрались, но забрали у него мобильник и лептоп на котором нашли информацию о его контактах с гражданами России и тому подобное. Это и есть тяжкое преступление, его за это судят. Он не попадает под закон «Об амнистии», который я бы назвал прикрытием для этой власти, которая за три года преследований добровольцев таких как Николай Лысенко решила провести пиар-акцию. Закон распространяется на не тяжкие преступления, а оказывается грабеж, это тяжкое преступление — в мае 2014 года забрать мобильник у сепаратиста. За это Николай сидел пять месяцев в СИЗО. Это политические репрессии. Бойцы преследуются за мелочи. Такого не должно быть в нормальной стране — как можно сажать в СИЗО и таскать по судам человека, который забрал мобильник и лептоп у сепаратиста в то время?! За мобильный телефон его посадили, а надо наградить", — уточняет Иван Лозовой.

В мародерстве не виновен

Боец "Айдара" Сергей Кравченко ("Сармат") рассказал, что проходит по уголовной статье "Бандитизм". Что во время зачистки Александровки зашел в гараж трехэтажного особняка и заметил в углу рацию советского образца. Он решил, что хозяин дома по ней связывается с сепаратистами и сообщает им о размещении украинских военных. "Сармат" доложил руководству о находке и по приказу командира, задержал семью сепаратистов, среди которых были дети, и удерживал их в их же доме. Потом подъехала подмога, человек тридцать в масках, но они в комнаты, где он охранял семью, не поднимались. А когда уходил якобы возле дома нашел разбитый мобильный телефон. Подумал, что кто-то из его однополчан выронил и положил в карман находку. Но хозяин якобы не объявился. А спустя два года его по карточке из телефона нашли и обвинили в мародерстве, потому что мобильник оказался хозяев дома, а не его сослуживцев. Но он ничего чужого не брал, уверяет боец. Хотя владельцы дома заявили об угоне автомобиля, о взломе сейфа и хищении прочего имущества. Но лично к "Сармату" якобы претензий не имеют.

"Я считаю, что я не виновен. Но военная прокуратура, видно за то, что я был судим еще в советское время, меня считает виновным. Я зашел на эту виллу по приказу руководства и не выполнить приказ я не мог, меня бы застрелили за невыполнение приказ. А что там делали другие, я не знаю, я только подобрал телефон. Наш Порошенко уверяет, что войны нет, что идет АТО, а АТО идет 120 часов и участвуют нацгвардия, СБУ, МВД, а не военные. Нам и вам забивают головы, что у нас нет войны, что идет террор. Идет война. Сам генпрокурор сказал, что все дела за 14-й год должны быть закрыты, но нас сейчас судят. Я не понимаю, за что меня судят. Я хочу, чтобы народ нас поддержал", — отмечает Сергей Кравченко.

Серьезные дела

Правозащитник Андрей Мамалыга уверен, что с 2014 года власть взяла курс на сворачивание деятельности батальона "Айдар" в Луганской области. И активно этим занялся генерал Науменко, который возглавлял тогда Луганское управление милиции. И осенью 2014 года началась зачистка "Айдара", а позже эта тенденция ухудшилась, потому что за дело взялся Матиос главный военный прокурор. И сегодня ГПУ расследует два серьезных уголовных производства на замполита Валентина Лихолита и экс-комбата Сергея Мельничука.

"Все другие дела они подвязывают под эти дела и? таким образом получается общая картина, что "Айдар" действовал бандитскими методами. Святых нет, война есть война. Но мы добиваемся, чтобы была изменена территориальная подследственность и подсудность, чтобы эти дела рассматривались не в Луганской и Донецкой области. Сегодня десятки экс-бойцов "Айдара" за решеткой. Дела затягиваются. Самая большая группа находится в Харьковском СИЗО. Все "айдаровцы" должны сплотиться, потому что большая часть людей, которая сегодня находится под следствием, не совершала тяжких преступлений", — считает Андрей Мамалыга.

Еще один бывший боец батальона заметил, что большинство бойцов обвиняют в мародерстве и сопутствующим статьям только потому, что во время войны не выдают постановления суда на обыски, их у них не было, когда они проводили "зачистки". И теперь можно каждого посадить, потому что действуют законы гражданского времени, по которым они оказались бандитами, которые самовольно заходили в чужие дома.

Стоит вспомнить, что первым тревогу по поводу поведения бойцов из "Айдара" забил губернатор Луганской области Геннадий Москаль.

"Военнослужащие "Айдара" ведут себя не как представители боевого подразделения, которое подчиняется Министерству обороны Украины, а как вооруженные автоматическим оружием дебоширы, грабители или разбойники. Они фактически открыли второй фронт на мирных территориях, где ведутся боевые действия. Поведение подразделения дискредитирует в глазах местного населения как Вооруженные силы Украины, так и украинские власти в целом", — заявил Москаль.

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И, вскоре после этого, батальон расформировали, а делами "Айдара" занялась военная прокуратура. Уголовные дела посыпались, как из рога изобилия. Суд поставил точку не во всех делах. Но защитники бойцов из "Айдара" все равно бьют на то, что их нельзя судить за то, что они забрали телефон у сепаратиста. За это надо наградить.

Но дело даже в том, что сегодня на скамье подсудимых действительно оказывается те, кто может быть и взял копеечную вещь, в то время те, кто нажил на этой войне миллионы, спокойно разгуливают на свободе, а некоторые прикрываются мандатом.