"Айдаровцы" не причастны к созданию террористической организации - СБУ

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Следователи Службы безопасности Украины не выявили данных, свидетельствующих о создании террористической организации военнослужащими батальона территориальной обороны "Айдар".

Как сообщает пресс-центр СБУ, следователи в результате принятых мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона "Айдар" уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что следственные действия проведены во исполнение определения Шевченковского райсуда Киева.

В то же время при расследовании СБУ получила данные о совершении отдельными бывшими и нынешними военнослужащими батальона "Айдар" в составе преступной группы ряда преступлений насильственной направленности.

СБУ решила передать полученные фактические данные в Сватовский отдел полиции в Луганской области, где уже расследуются другие правонарушения, совершенные преступной группой военнослужащих "Айдара".

Ранее сообщалось, что между протестующими бойцами добровольческого батальона "Айдар" и правоохранителями произошли столкновения под Администрацией президента. "Айдаровцы" с народным депутатом Сергеем Мельничуком вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме.