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    Общество

    "Айдаровцы" не причастны к созданию террористической организации - СБУ

    (обновлено: )111
    Согласно информации, следователи в результате принятых мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона "Айдар" уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Следователи Службы безопасности Украины не выявили данных, свидетельствующих о создании террористической организации военнослужащими батальона территориальной обороны "Айдар".

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    Украфото
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    Как сообщает пресс-центр СБУ, следователи в результате принятых мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона "Айдар" уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

    Отмечается, что следственные действия проведены во исполнение определения Шевченковского райсуда Киева.

    В то же время при расследовании СБУ получила данные о совершении отдельными бывшими и нынешними военнослужащими батальона "Айдар" в составе преступной группы ряда преступлений насильственной направленности.

    СБУ решила передать полученные фактические данные в Сватовский отдел полиции в Луганской области, где уже расследуются другие правонарушения, совершенные преступной группой военнослужащих "Айдара".

    Ранее сообщалось, что между протестующими бойцами добровольческого батальона "Айдар" и правоохранителями произошли столкновения под Администрацией президента. "Айдаровцы" с народным депутатом Сергеем Мельничуком вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме.

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