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    В Ровенской области бойцы "Айдара" взяли в заложники активистов "Успешной страны"

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    По информации пресс-службы партии "Успешная страна", в Ровенской области в селе Колоденка вооруженные люди захватили в заложники сторонников партии "Успешная страна". Заблокированы около 30 человек, один человек избит.
    В Ровенской области бойцы Айдара взяли в заложники активистов Успешной страны
    скриншот с видео

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Вооруженные представители добровольческого батальона "Айдар" взяли в заложники около 30 сторонников партии "Успешная страна", лидером которой является экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, сообщает в пятницу пресс-служба партии.

    Марш добровольческих батальонов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Суд в Киеве 1 марта разрешил проведение заочного расследования по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате которого ущерб государству составил около 517 миллионов долларов, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился.

    "В Ровенской области в селе Колоденка вооруженные люди захватили в заложники сторонников партии "Успешная страна". Заблокированы около 30 человек, один человек избит… Из короткой видеозаписи, которую удалось записать в момент захвата заложников слышно, что нападающие называют себя бойцами скандально известного батальона "Айдар", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе партии заявляют, что о происшествии сообщили в местные и центральные правоохранительные органы.

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