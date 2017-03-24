В Ровенской области бойцы "Айдара" взяли в заложники активистов "Успешной страны"

скриншот с видео

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Вооруженные представители добровольческого батальона "Айдар" взяли в заложники около 30 сторонников партии "Успешная страна", лидером которой является экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, сообщает в пятницу пресс-служба партии.

Суд в Киеве 1 марта разрешил проведение заочного расследования по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате которого ущерб государству составил около 517 миллионов долларов, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился.

"В Ровенской области в селе Колоденка вооруженные люди захватили в заложники сторонников партии "Успешная страна". Заблокированы около 30 человек, один человек избит… Из короткой видеозаписи, которую удалось записать в момент захвата заложников слышно, что нападающие называют себя бойцами скандально известного батальона "Айдар", — говорится в сообщении.

В пресс-службе партии заявляют, что о происшествии сообщили в местные и центральные правоохранительные органы.