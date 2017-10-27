Более 300 терактов были предотвращены в Украине за три года - МВД

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. За три с половиной года Служба безопасности Украины и подразделения Национальной полиции предотвратили больше 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Только за три с половиной года СБУ и соответствующие подразделения Нацполиции Украины предупредили и не допустили более 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей. Что касается общей оценки, то я хотел бы сказать, что, несмотря на все благополучие цивилизованного мира и Европы, как видим, ни британские, ни бельгийские, ни французские спецслужбы не предупредили и не защитили от теракта в Париже, Ницце, Брюсселе, Барселоне, и я бы не был столь категоричным. Мы должны дать людям понимание в том, что, к сожалению, сегодня такой мир, и наша безопасность — это наша общая ответственность", — заявил Шкиряк в эфире на телеканала "112 Украина".

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины. Всего в результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе и известный украинский политолог Виталий Бала.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве — действия российских спецслужб, направленные на дестабилизацию политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.