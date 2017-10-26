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    Общество

    У следствия есть видео с исполнителем теракта в Киеве

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (40)

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    Антон Геращенко сообщил, что "у следствия есть также кадры того, как террорист приехал и устанавливал мотоцикл рядом с выходом из телеканала "Эспрессо".
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Следствие располагает кадрами, на которых запечатлен момент установки у здания телеканала Espreso.tv мотоцикла, который впоследствии был взорван, сообщил член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook

    Смотрите также: Покушение на Мосийчука. Что сейчас на месте взрыва

    "У следствия есть также кадры того, как террорист приехал и устанавливал мотоцикл рядом с выходом из телеканала "Эспрессо", — написал он.

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа.

    Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.

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    Место взрыва около офиса телеканала "Эспрессо"
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