У следствия есть видео с исполнителем теракта в Киеве

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Следствие располагает кадрами, на которых запечатлен момент установки у здания телеканала Espreso.tv мотоцикла, который впоследствии был взорван, сообщил член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"У следствия есть также кадры того, как террорист приехал и устанавливал мотоцикл рядом с выходом из телеканала "Эспрессо", — написал он.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа.

Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.