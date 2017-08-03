Интернет, свобода и конфликт. Чего боится власть и люди

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Об информационной безопасности теперь на Украине говорят все: страна ведь в состоянии "гибридной войны". А раз так, можно так же "гибридно" урезать свободу слова, прикрываясь мантрами о "российской агрессии". Власть готовит законопроекты, общественность не отстает — дает советы власти.

Свобода и конфликт: кто кого

Ряд общественных организаций подготовили рекомендации "Как усилить информационную безопасность в Интернете во время военного конфликта". По мнению разработчиков, в этой сфере много вызовов, и иногда государство ведет себя слишком прямолинейно, ни с кем не советуясь… При этом основной посыл власти (об "агрессии" со стороны РФ) прогрессивной медиа-общественностью под сомнение не ставится.

"Давать ответы на вызовы информационной безопасности в Украине означает как противостоять внешним вызовам со стороны России, так и обеспечивать право на свободный интернет в условиях конфликта, когда государство налагает ограничения", — сказал, презентуя сборник рекомендаций на пресс-конференции в Киеве, руководитель программ новых медиа "Интерньюз-Украина" Виталий Мороз. По его словам, рекомендации адресованы государственным институтам, журналистам и "пересiчним" пользователям Сети.

Так, СБУ предлагают более "гибко" и оперативно информировать общественность о проводимых мероприятиях — так как некоторые из них (например, обыски у провайдеров) вызывают негативную реакцию в обществе ранее, чем обществу что-то "объяснят".

Есть рекомендации украинскому Минобороны и журналистам, работающим в зоне конфликта (им напомнили, что там могут изъять их устройства с "ценной информацией", а по снимкам и видео в соцсетях "враг может вычислить расположение воинской части, техники).

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Органам власти в условиях конфликта предлагается "выстроить эффективную коммуникацию с гражданами". В частности, рекомендуется предоставить официальный статус новым каналам коммуникации, в частности, популярным соцсетям; утвердить правила поведения для чиновников в соцсетях (избегать оценочных суждений и т. п.); постоянно разъяснять шаги органов власти в сфере безопасности; активно разъяснять интернет-пользователям правовые нормы, регулирующие информационное пространство…

При этом, отметил Мороз, нельзя забывать: когда государство в условиях "гибридной войны" предлагает определенные решения, то часто забывает посоветоваться с "гражданским обществом".

Опасные законопроекты

Украинским пользователям также рекомендовано переходить из российских соцсетей (которые, впрочем, на Украине заблокированы) в западные или украинские… И так далее — на первый взгляд, общественники мало в чем с нынешними властями расходятся.

Хотя некоторые предлагаемые властью законопроекты в медийной сфере вызывают критику даже со стороны представителей украинского гражданского общества, всецело поддержавшего Майдан и войну (а значит, и неизбежные ограничения прав и свобод).

Так, неприятие вызвали законопроекты №№ 6688 и 6676, предусматривающие блокировку сайтов без решения суда. "Интерньюз-Украина", Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), другие организации и некоторые нардепы выразили протест, проекты отложили — впрочем, один из них еще может пройти… да почему бы и новые подобные не написать?

В "Интерньюз-Украина" обещают ситуацию отслеживать. Как подчеркнули авторы рекомендаций, "право на свободный Интернет в цифровую эпоху становится одной из ключевых основ демократического общества".

Критика власти как "терроризм" и "госизмена"

Отметим, все разговоры о свободе как "ключевой ценности" ведутся на фоне откровенного преследования властью неугодных журналистов. Не найдены заказчики убийства Олеся Бузины, "зависло" расследование дела об убийстве Павла Шеремета.

За призыв к миру полтора года провел за решеткой Руслан Коцаба, новые "дела" готовят против Игоря Гужвы…

В Житомире СБУ провела обыски в доме журналиста Василия Муравицкого. Его подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

В связи с этим публицист и общественный деятель Андрей Манчук напомнил, что "недавно украинские правоохранители отказали в возбуждении дела против функционера "Свободы", который открыто сожалел, что Гитлер не довел до конца Холокост".

Он подчеркнул, что "тех, кто возмутился этим решением — вроде художника Ройтбурда — затравили как изменников". И это, по мнению публициста, вполне логично — в силу ряда всем известных обстоятельств критика ультраправых на Украине сегодня "действительно должна считаться изменой нашему государству".

"Так вот, сейчас в Житомире арестован журналист Василий Муравицкий, коммунист и абсолютно мирный человек, который редактировал до войны, комсомольскую газету "Новая волна", писал против войны, ненависти, вражды и критиковал политику украинской власти. Критиковал крепко и качественно — в свое время Муравицкий получил награду от городской власти Житомира за I место в конкурсе "Журналист года" (номинация "Лучший журналист печатных и электронных СМИ"). За это ему вменяют государственную измену и разжигание национальной розни", - написал Манчук в своем блоге.

Пост Андрея Манчука

Журналисту грозит 15-летний срок… Пока отреагировали только в РФ. Cекретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир заявил, что обвинение Муравицкого в государственной измене является очередным доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения на события в стране.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации. СНБО в рамках борьбы с киберпреступностью поручил правительству разработать законопроект, который позволит блокировать интернет-сайты по решению суда.

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Порошенко также утвердил Доктрину информационной безопасности Украины. Документом предусмотрено, в частности, предусмотрено создание интегрированной оценки информационных угроз и оперативного реагирования на них.