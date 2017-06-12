Президент Wnet: из-за СБУ Украина теряет интеллектуальный фонд страны

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Руководство интернет-провайдера Wnet не согласно с обвинениями правоохранительных органов в незаконной маршрутизации трафика в Крыму в интересах российских спецслужб. Чтобы уладить конфликт с СБУ компания намерена обратится к западным партнерам.

1 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым провели обыски и изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию в офисе телеком-провайдера Wnet, который подозревается в незаконной маршрутизации трафика в Крым в интересах российских спецслужб.

Вместе с тем, президент компании Wnet Алексей Клещевников считает обвинения силовиков не обоснованными.

"1 июня сотрудники СБУ в течении 17 часов проводили обыски и следственные действия, в результате которых были изъяты маршрутизаторы, сервера, жесткие диски, которые обеспечивали работу нашей сети, более половины офисных ноутбуков. Общий финансовый ущерб от действий работников Службы безопасности оценивается в порядка 3 миллионов гривен. Отдельно было изъято больше 70-ти тысяч гривен волонтерской помощи, которую мы планировали отдать на нужды Вооруженных сил Украины. При чем такие действия полностью безпочвены и необоснованы. Поэтому мы были вынуждены обратиться в ряд международных организаций, к нашим зарубежными партнерам, среди которых — Представительство бизнес-омбудсмена в Киеве, посольство Великобритании, посольство США, Офис по привлечению и поддержке инвестиций", — говорит Клещевников.

Он также отверг обвинения СБУ в том, что Wnet через фиктивную фирму в Украине взаимодействует с российским оператором "Крымком ЮГ". Глава компании сообщил о том, что еще в апреле провайдер заключил договор с украинским оператором "Крымком Украина", зарегистрированным в соответствии с украинским законодательством и обслуживающим абонентов из Украины.

"Компания Wnet не ведет хозяйственную деятельность и не предоставляет телекоммуникационные услуги на территории АРК и никогда не имела собственных каналов в АРК. Более того, компания Wnet – интернет-провайдер, а не оператор связи, без собственной сети, который не может иметь интернет-соединений с кем-либо. Нас обвиняют в антиукраинской деятельности, но это не так. За последние два года наша компания перечислила более десяти миллионов гривен в качестве налогов. Кроме того, у нас существуют длительные и плодотворные связи с добровольцами и волонтерами, которые защищают Родину на Донбассе", — отметил он.

По словам руководителя компании Wnet, давление, которое представители силового блока оказывают на отечественные ІТ-компании рискует стать следствием массового оттока украинских специалистов за границу.

"Около 500 специалистов в сфере IT-технологий, которые работают в нашей компании и являются интеллектуальным капиталом Украины готовы покинуть страну. В результате непродуманных действий власти государство потеряет людей, которые составляют ее золотой фонд", — считает Клещевников.

Также он прокомментировал информацию, согласно которой интернет-провайдер был одним из тех, кто вопреки указу президента Петра Порошенко не блокировал российские онлайн-ресурсы.

"Существует версия, что все это — показательная порка тех, кто не заблокировал контент. Но как технический специалист, могу сказать, что указ президента оказался "сырым" и не готовым. Заблокировать сайты в том, виде, каком хотят это видеть власти нереально. Нужна вдумчивая, нормальная политика по информационной безопасности страны. Вместе с указом обязательно должен был быть составлен технический регламент выполнения этого указа. Такого, к сожалению, нет. Конечно, сейчас мы все заблокировали, изучаем технические потробности, как все сделать максимально правильно, а пока делаем так, как это предлагает кибер-полиция", — подытожил Клещевников.