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    Политика

    В Раду подан проект закона по закрытию сайтов интернет-магазинов

    (обновлено: )31906
    В поданном в Раду законопроекте отмечается, что на сегодня отрасль отечественной электронной коммерции урегулирована на законодательном уровне недостаточно.
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    CC0 Public Domain

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №6754, согласно которому требования идентификации интернет-торговцев и предоставителей услуг будут ужесточены.

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    В документе также прописана инициатива предоставить право Государственной службе Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) закрывать сайты нарушителей и штрафовать провайдеров, которые не выполнят ее требования.

    Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов фракции "Блок Петра Порошенко".

    Как следует из пояснительной записки к законопректу, внесение изменений в законодательство вызвано тем, что на сегодня отрасль отечественной электронной коммерции урегулирована недостаточно.

    Так, по мнению депутатов, в результате отсутствия определенных требований к идентификации продавца товаров/услуг на многих сайтах нет информации о продавце, а при получении товаров, заказанных через интернет с наличной оплатой, потребителям не предоставляют расчетные документы. При этом контролирующие органы не помогут потребителю защитить его права в случае проблем с товаром.

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    В июне Мининформполитики опубликовало "черный список" сайтов для запрета. По сообщению чиновников, сайты содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности государства или же содержит запрещенную законом коммунистическую пропаганду. Также не так давно в Раде был зарегистрирован новый проект о блокировке сайтов.

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