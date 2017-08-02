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    МИД РФ: закрытие российских интернет-ресурсов в Украине нарушает свободу слова

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    Согласно комментария МИД РФ в связи с ситуацией вокруг журналиста Василия Муравицкого, "европейский путь" по-украински - путешествие во времени к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Массовое закрытие российских новостных и интернет-ресурсов в Украине — это акты вопиющих нарушений принципов свободы слова, говорится в комментарии МИД РФ в связи с ситуацией вокруг журналиста Василия Муравицкого.

    Цена свободы по-украински. Самые крупные залоги. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Цена свободы по-украински. Самые крупные залоги

    Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Житомире журналиста по подозрению в госизмене. По данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". Как утверждают в СБУ, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

    "Массовое закрытие российских новостных и интернет-ресурсов на Украине, масштабные преследования и силовое давление на украинских журналистов – акты вопиющих нарушений фундаментальных принципов свободы выражения, лежащих в основе цивилизованных представлений о деятельности СМИ и закрепленных в основополагающих документах ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других профильных международных организаций", — говорится в сообщении.

    В связи с этим РФ призывает страны ОБСЕ и Совета Европы присоединиться к осуждению преступной политики Киева против СМИ.

    "К сожалению, приходится констатировать, что "европейский путь" по-украински — путешествие во времени к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия. В очередной раз призываем государства-участников ОБСЕ и Совета Европы, а также профильные международные структуры присоединиться к Российской Федерации в осуждении варварской и преступной политики Киева в отношении СМИ", — говорится в документе.

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