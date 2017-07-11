Petya.A – тонкая грань между кибератакой и кибервойной

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Вирус Petya.A атаковал Украину уже почти две недели назад, но отголоски его "активности" страна переживает до сих пор – ряд компаний по-прежнему не восстановились. А тем временем президент Петр Порошенко открыто обвинил РФ в организации кибератаки. По словам главы государства, есть данные о причастности РФ к атаке.

"Кибератаки являются ключевым элементом гибридной войны, и у нас есть свидетельство, что последняя кибератака также была организована Российской Федерацией", – сказал Порошенко 10 июля на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Также президент заявил, что 27 июня уже через 40 минут после атаки была организована координация между странами-членами НАТО и Украиной, что дало возможность минимизировать ущерб от кибератак.

"Мы рассчитываем на расширение этого сотрудничества, чтобы оно было лучше финансировано и более эффективно", — добавил Порошенко.

"Началась кибенетическая война"

Но атака Petya.A была только разведкой боем, в ближайшие недели страна может оказаться под новым киберударом: к такому выводу пришли эксперты во время круглого стола, организованного Торгово-промышленной палатой Украины. Мероприятие прошло в понедельник, 10 июля, в Киеве.

Так, председатель Комитета по электронным коммуникациям при ТПП Украины Владимир Коляденко заявил: масштаб кибератак позволяет говорить, "что началась кибернетическая война, которая будет носить перманентный характер". К этому, уверен Коляденко, должны быть готовы государство и бизнес, также они должны быть готовы к потерям.

Более трех тысяч украинских предпринимателей обратились в департамент киберполиции Национальной полиции Украины в связи с кибератакой на их корпоративные сети вирусом Petya.A. Такие данные привел заместитель начальника департамента киберполиции Геннадий Дубок.

"На сегодняшний день в департамент киберполиции обратились уже около 3 тысяч лиц. С официальными заявлениями – уже более 1,5 тысячи", – сказал Дубок, добавив, что около 200 заявлений подали предприятия государственного сектора, остальные – частные предприниматели.

Олег Решетняк в Facebook Кибератака в Украине: требования вируса-вымогателя "Петя" на экране монитора

"Жить по-новому – значит тратить много денег на безопасность"

Об относительно позитивном опыте переживания Petya.A рассказал председатель авиационного комитета при ТПП Украины, первый зам.гендиректора МА "Борисполь" Евгений Дыхне. Он отметил, что к кибератакам на предприятии готовились еще с декабря, поэтому нападение удалось отразить – оперативно.

По словам Дыхне, для этого использовали не подключенные в общую компьютерную сеть принтеры, готовы были "как в старые-добрые времена на бумажках писать, печатать билеты". В результате этого "Борисполь" несколько дней обслуживал пассажиров, не используя традиционную, современную схему работу.

Читайте также: Соцсети: кому кибератака, а кому и неплохой навар

"Жить по-новому – значит тратить много денег на безопасность. Жить по-новому – значить выстраивать систему управления предприятия по-другому", – заявил Дыхне.

При этом он назвал кибератаку "проверкой боем наших систем" и отметил, что пострадавшие от вируса предприятия могут в считанные часы "поднять" свою работу, если предварительно построить альтернативную рабочую сеть.

В ожидании "второй волны"

Об опыте противодействия Petya.A сообщил заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александр Дрелинг. К слову, "Приват" практически не пострадал от кибератаки – работали сервисы, банкоматы, терминалы.

Читайте также: Вирус (почти) вынес смертельный приговор украинскому фондовому рынку

По признанию Дрелинга, причина в том, что банк был защищен именно от этого типа вируса. При этом он уверен, что случившееся нападение "было только подготовкой".

"Вирус (Petya.A) – достаточно профессиональный, сложный", – заявил представитель "ПриватБанка", добавив, что сейчас в бизнес-среде активно обсуждают, что через неделю-две может "случится новая атака, причем направлена она будет уже на Linux".

Чтобы минимизировать последствия новых атак и по-максимуму защитить от них страну и предприятия, нужно подготовить централизованные, общие рекомендации – что делать? – не только банкам, но и другим компаниям, считает Дрелинг: "чтобы они были готовы ко второй волне".

Шанс стать Японией

Но не все смотрят на ситуацию столь мрачно. Например, IT-предприниматель Андрей Хорсев напоминает афоризм Ницше "Что нас не убивает – делает сильнее" и полагает, что кибератака дала Украине шанс стать Японией.

"Когда-то на Хиросиме и Нагасаки испытали ядерную бомбу. Недавно на Украину "сбросили" кибербомбу. Теперь у нас есть возможность построить свою мощную Японию. Украина – развивающаяся страна. Для нас – предпринимателей – кибератака стала шансом сделать что-то новое. Не вижу никакого повода впадать в панику. Нужно проанализировать причины случившегося, сделать из этого выводы", – предлагает Хорсев.