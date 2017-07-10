Трамп прокомментировал вопрос о группе по кибербезопасности

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждавшийся с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о создании рабочей группы по кибербезопасности не обязательно воплотится на практике.

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а первой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге на полях саммита "G20" обсуждалось создание рабочей группы по кибербезопасности.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали (формирование — ред.) группы по кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это может случиться. Этого не может быть — однако перемирие, может, и случилось", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 липня 2017 р.

​В пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне с 12.00 воскресенья начал действовать режим прекращения огня.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить выполнение этого режима. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.