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    Белый дом: создание зон деэскалации в Сирии - приоритет для США

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    Сирия: США нанесли новый удар (308)

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    США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Безопасность вокруг зоны деэскалации на юго-западе Сирии будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. США воодушевлены созданием зоны деэскалации на юго-западе Сирии по результатам переговоров с Россией и Иорданией и рассчитывают, что это поможет завершить конфликт в стране, говорится в заявлении советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, которое распространила пресс-служба Белого дома.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria
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    "В полдень по местному времени завтра (в воскресенье) начнет действовать зона деэскалации на юго-западе Сирии. Такие зоны – приоритет для США, и мы воодушевлены прогрессом, который был достигнут по заключению этого соглашения", — говорится в заявлении Макмастера.

    Помощник президента также сообщил, что Дональд Трамп обсудил это соглашение с руководителями ряда стран на саммите G20 в Гамбурге, включая лидеров Турции, Великобритании и Германии.

    "США остаются привержены разгрому ИГ, поддержке завершения конфликта в Сирии, уменьшению страданий (мирного населения) и возвращению людей в свои дома. Это соглашение — важный шаг в сторону достижения этих целей", — заявил Макмастер.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с полудня местного времени 9 июля.

    США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

    Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи. Также он заявил, что на России лежит ответственность за предотвращение использования правительством Сирии химического оружия. 

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