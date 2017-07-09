Трамп о России: пришло время конструктивного сотрудничества

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пришло время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Российской Федерацией.

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"Мы договаривались о перемирии в частях Сирии, что спасет жизни. Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

Скриншот с сайта Twitter

Ранее сообщалось, что тема "вмешательства РФ в выборы" дважды поднималась в разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге. По словам Трампа, российский президент категорически опроверг эти утверждения.