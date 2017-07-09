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    Трамп о России: пришло время конструктивного сотрудничества

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (76)

    (обновлено: )9110
    Согласно информации, которая обнародована в микроблоге Twitter американского президента Дональда Трампа, "настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией".
    7 июля 2017. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пришло время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Российской Федерацией.

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    "Мы договаривались о перемирии в частях Сирии, что спасет жизни. Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

    Скриншот с сайта Twitter

    Ранее сообщалось, что тема "вмешательства РФ в выборы" дважды поднималась в разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге. По словам Трампа, российский президент категорически опроверг эти утверждения.

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