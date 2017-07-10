НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с кибератаками - генсек

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КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит защитить институты власти от хакеров и выяснить, кто стоит за кибератаками на страну, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Одна из сфер, которой мы уделяем больше внимания в сотрудничестве с Украиной – это кибербезопасность. Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине, ключевым правительственным институтам, оборудования, которое предоставит возможность Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами, поскольку реагирование на них имеет чрезвычайно важное значение", — заявил Столтенберг на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

По его словам, это даст также Украине возможность защитить институты власти от кибератак.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.