Соцсети: кому кибератака, а кому и неплохой навар

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

От масштабной кибератаки на прошлой неделе пострадали до 10% частных, корпоративных и правительственных компьютеров в Украине. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив (в прошлом бывший гендиректор Microsoft Украина). К тому же по словам чиновника, половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров вирусом Petya.A вышли из строя полностью.

После неутешительной статистики нагрянули не менее "оптимистичные" новости от Госспецсвязи. В ведомстве предупредили, что владельцы сетей, подвергшихся поражению вирусом PetyaRansomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать объектом повторной кибератаки. А тут еще и объявились хакеры-создатели Petya и потребовали 250 тысяч долларов за расшифровку всех зараженных компьютеров… Как отнеслись к таким новостям сами украинцы и что пишут о них в соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook