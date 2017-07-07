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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: кому кибератака, а кому и неплохой навар

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (121)

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    Вирусом Petya в Украине заразился каждый десятый компьютер, утверждают специалисты и не исключают очередной кибератаки. Как отреагировали на это сообщение сами украинцы и что пишут они о рецидиве компьютерной напасти в соцсетях?
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    От масштабной кибератаки на прошлой неделе пострадали до 10% частных, корпоративных и правительственных компьютеров в Украине. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив (в прошлом бывший гендиректор Microsoft Украина). К тому же по словам чиновника, половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров вирусом Petya.A вышли из строя полностью.

    После неутешительной статистики нагрянули не менее "оптимистичные" новости от Госспецсвязи. В ведомстве предупредили, что владельцы сетей, подвергшихся поражению вирусом PetyaRansomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать объектом повторной кибератаки. А тут еще и объявились хакеры-создатели Petya и потребовали 250 тысяч долларов за расшифровку всех зараженных компьютеров…  Как отнеслись к таким новостям сами украинцы и что пишут о них в соцсетях?

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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