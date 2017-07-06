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    Аналитика и комментарии

    А вы готовы ко второй кибератаке?

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (115)

    (обновлено: )101
    Украина оказывается успешно избежала вирусного рецидива! На днях, словам министра МВД, была остановлена вторая волна вируса Petya через M.E.Doc. Как отреагировали на это сообщение сами украинцы и что пишут они о новой волне кибератаки в соцсетях?
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Вирус Petya.А, устроивший грандиозную всемирную шумиху 27 июня и нанесший немало ущерба в Украине, не желает уходить. Накануне  ряд украинских компаний сообщили о повторной кибератаке. К сожалению, в СМИ названия этих компаний не упоминается… Однако в департаменте киберполиции весьма оперативно отрапортовали: в среду, 5 июля, заявления по поводу новых атак не поступали.

    Совсем иной была ситуация днем ранее. Оказывается 4 июля хакеры пытались второй раз атаковать вирусом Petya.А украинские компьютерные системы. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков. "Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. К 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена. Сервера изъяты…", — уточнил Аваков.  

    Однако такое объяснение удовлетворило далеко не всех украинцев, спровоцировав в соцсетях весьма оживленное обсуждение этой злободневной нынче темы: "А тем временем в миру люди говорят, что не может нормально работать программа, которую написали студенты за копейки, в то врем как бюджет на ее разработку был банально разворован". "Ряд украинских компаний сообщили о повторной кибератаке. К сожалению, названия их не упоминаются, поэтому трудно делать выводы. Если это госпредприятия, то вирус становится идеальной причиной потери средств и отчетности…", — пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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