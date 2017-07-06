А вы готовы ко второй кибератаке?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вирус Petya.А, устроивший грандиозную всемирную шумиху 27 июня и нанесший немало ущерба в Украине, не желает уходить. Накануне ряд украинских компаний сообщили о повторной кибератаке. К сожалению, в СМИ названия этих компаний не упоминается… Однако в департаменте киберполиции весьма оперативно отрапортовали: в среду, 5 июля, заявления по поводу новых атак не поступали.

Совсем иной была ситуация днем ранее. Оказывается 4 июля хакеры пытались второй раз атаковать вирусом Petya.А украинские компьютерные системы. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков. "Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. К 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена. Сервера изъяты…", — уточнил Аваков.

Однако такое объяснение удовлетворило далеко не всех украинцев, спровоцировав в соцсетях весьма оживленное обсуждение этой злободневной нынче темы: "А тем временем в миру люди говорят, что не может нормально работать программа, которую написали студенты за копейки, в то врем как бюджет на ее разработку был банально разворован". "Ряд украинских компаний сообщили о повторной кибератаке. К сожалению, названия их не упоминаются, поэтому трудно делать выводы. Если это госпредприятия, то вирус становится идеальной причиной потери средств и отчетности…", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook