Порошенко объяснил, почему не будет разблокировать "ВКонтакте"

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки российской социальной сети "ВКонтакте", соответствующее заявление опубликовано в разделе "Электронные петиции" на сайте главы государства.

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Петиция №22/036543-еп об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" была создана 16 мая и набрала более 25 тысяч подписей. "Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", — говорится в тексте петиции, инициатором которой выступил Анатолия Ткаченко.

"Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", — говорится в ответе президента, опубликованном в четверг, 29 июня.

Свой отказ Порошенко мотивировал защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента "групп смерти". Также он обвинил компании Mail.ru Group и "Яндекс" в монополизации рынка онлайн-сервисов.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.