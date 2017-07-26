Ольшанский: инициатива ВР по интернет-магазинам - это вымогательство

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Народные депутаты намерены усилить ответственность предпринимателей за интернет-торговлю. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, в Законе о защите прав потребителей планируют обязать продавцов отображать более полную информацию о себе и продукции, а также повысить сумму штрафа за ее отсутствие. Госпродпотребслужбу хотят наделить полномочиями штрафовать интернет-магазины и даже блокировать сайты, если те не реагируют на замечания о нарушениях.

Штрафы планируется ввести и для интернет-провайдеров за невыполнение требований о приостановлении доступа к сайту.

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Возмущение инициативами ВР уже выразили в Интернет Ассоциации Украины. Поподробнее в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель комитета по электронной коммерции Интернет Ассоциации Украины, президент компании "Интернет Инвест" Александр Ольшанский.

Необходимость внесения таких изменений, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, вызвана тем, что отрасль электронной коммерции в Украине недостаточно урегулирована законодательно. А что вы скажете?

— Во-первых, это манипуляция. То есть, эта область совершенно урегулирована, есть закон Украины про электронную коммерцию, и там есть перечисленные минимальные требования, что магазин должен указывать о себе, о товаре и так далее. Значит, там нет никаких заоблачных требований, он должен указать свой адрес, место регистрации, юрлицо… В общем, примерно то же самое, что и любой обычный магазин обязан указать в "точке потребителя". Все дополнительные требования это просто такая идея, как бы получить побольше власти и потом собрать денег. Я думаю, что до этого не дойдет, я думаю, что ВРУ отклонит этот закон. Как по мне, это просто закон о вымогательстве.

В этом законе указана информация о проверках или регулировании? Кто должен этим заниматься?

— Ситуация следующая: что касается проверяющих всевозможных органов. Дело в том, что интернет-коммерция… Уже нет никакой другой коммерции, кроме интернета, все торгуют в интернете. Реально. По поводу того, что Госпродпотребслужба должна этим заниматься, то, как по моему мнению, ее давно пора отменить. Потому что ничем реально они не занимаются, кроме вымогательства и взяток с предпринимателей.

А кто должен заниматься этим?

— Любое нарушение закона может полицией расследоваться, может налоговыми органами. Зависит от того, в чем нарушение закона. То есть, в чем именно заключается нарушение закона. Например, если вам продали контрабандный товар, то этим занимается соответствующая налоговая служба или таможенная служба. Если вы не получили нужный уровень сервиса, или какую-то гарантию, значит вы можете предъявлять этому магазину соответственно в суде все требования. То есть что значит заниматься? Вот есть конкретный продавец и есть конкретный потребитель. Между ними возник какой-то спор, потребитель что-то не получил, то есть потребитель должен обратиться в суд и получить соответствующее решение. Понимаете, что контроль не может заменить собой судебную процедуру. Никакой реальной защиты прав потребителя в этом нет. Защита прав потребителя находится в судах. Вы можете подать в суд и получить с этого магазина соответствующую компенсацию, вот это защита прав потребителя. А контроль, это не защита прав потребителя, никого они на самом деле не защищают.

Речь идет не только о компенсации за товар, в том числе и о дополнительной информации, о расчетных документах на случай, если с товаром возникнут проблемы.

— Если речь о фискальных чеках, то налоговая этим занимается, там, по моему, более чем развитая структура на сегодняшний день. О каких еще документах может идти речь? Еще раз говорю, если есть пострадавший, задача заключается в чем? Чтобы был истец и был ответчик. И когда истец что-то требует от ответчика, суд присуждает, и он получает компенсацию. А если есть, так сказать, орган, который якобы защищает права потребителей, но на самом деле потребителям от этого ни холодно, ни жарко. Пойдите в обычный магазин. Существует этот орган, который защищает права потребителей в обычной рознице. И как? Помогает? Вы когда-то получили компенсацию за товар, купленный, например, просроченный в супермаркете? Вот вы когда-то видели, чтобы кто-то получил компенсацию от органа защиты прав потребителей? Вы можете получить ее либо добровольно с магазина, либо в результате суда. Никакой защиты прав потребителей в этом нет. Давайте не делать вид, что мы этого не понимаем. Мы все это прекрасно понимаем.

Сейчас почти все перешли на интернет-торговлю. Из-за этого перехода количество пострадавших увеличилось?

— Нужно брать статистику. У меня статистики по этому поводу нету. Я могу сказать, что периодически наша ассоциация проводит всевозможные исследования, опросы, мы опрашивали интернет-магазины, мы опрашивали потребителей, мы не видим какого-то фантастического уровня злоупотреблений в стране по этому поводу. Если у кого-то есть обратная информация, то пусть они предоставят исследования, а не голословные заявления, что в интернете всех обманывают. Ну, это тоже не повод. Да, понятно, что могут происходить какие-то единичные случаи, но если говорить о том, что у нас в стране в интернете ничего не урегулировано, и все всех обманывают, тогда дайте статистическое исследование.

Госпродпотребслужба работает всего год, а вы говорите, что уже нужно разогнать. Почему?

— Нет, вы мне просто скажите, есть хоть один случай, когда пострадавший получил компенсацию от Госпродпотребслужбы? Нет такого случая, потому что они не могут этого делать, для этого не предназначены, и я вообще считаю, что этот орган как таковой, он в принципе не сильно нужен. Он не выполняет функцию защиты, он выполняет функцию контроля за бизнесом, он не защищает права потребителей, еще раз говорю, защита прав потребителей находится в суде.

http://mvs.gov.ua Руководитель Государственной пограничной службы, генерал-лейтенанта Петр Цигикал

Именно в сфере контроля за бизнесом, что вы в этом случае скажете?

— Я хочу сказать, что нам бы чуть-чуть экономику поднять, а для этого надо немножко меньше контроля. Знаете, покойный Каха Бендукидзе говорил, что знаете, прекрасный город Киев был построен во времена, когда Архбудконтроля еще не было. Но Киев построили. Знаете, нужно посмотреть на опыт Грузии, которая взяла и все эти ведомства ликвидировала и оказалось, что ничего не случилось. Вот СЭС ликвидировали и что? Что-то случилось? Оказывается, не умираем мы тысячами от этого. То есть я считаю, что польза от подобных контролирующих органов сильно преувеличена.

Напомним, зампредседателя Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Виталий Андреев в эфире заявил, что после отмены моратория СБУ и фискальная полиция ринуться "проверять" бизнес, а прокуратура этому поспособствует.

Председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что кибератаки мало задели украинский бизнес, потому что он в тени.