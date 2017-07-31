В СБУ заинтересовались интернет-изданием "Watcher"

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Днепровское управление Службы безопасности Украины просит интернет-издание "Watcher" предоставить информацию об IP-адресах, используемых сайтом.

Об этом говорится в сообщении издания в понедельник.

"Сегодня наш провайдер принес еще одну прекрасную новость. На этот раз Днепропетровское УСБУ решило поинтересоваться о нашем ресурсе. Интересует их многое, в т.ч. также способы оплаты за хостинг. Это наверняка именно та информация, которая может подорвать безопасность нашего государства", — сообщает издание.

Также там напомнили, что в 2015 году силовики в "Watcher" изъяли серверы.

"2 года назад благодаря гениальности некоторых в СБУ и в нарушение украинского законодательства были изъяты ряд серверов одного из крупнейших доменных и хостинг провайдеров Украины — компании Nic.Ua. Благодаря такой гениальной "многоходовочки" наш сайт Watcher.com.ua больше, чем 3 недели, был недоступен. Мы существенно пострадали. Как репутационно, так и чисто с технической точки зрения — за 2 года нам так и не удалось восстановить свои позиции в поисковой выдаче", — говорится в сообщении.

Документ СБУ о предоставлении информации по изданию "Watcher"

"Тогда, 2 года назад, никто в СБУ не извинился, не понес никакого наказания за совершенные действия", — добавили там.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", ей запрещен въезд в Украину на три года.