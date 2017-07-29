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    Аналитика и комментарии

    Хроника 28 июля: блэкаут в Крыму, "покушение" на Roshen, новый запрет СБУ

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    Сбои в энергоснабжении произошли в ряде крупных городов Крыма в пятницу. Кроме того, возникли проблемы и с мобильной связью.
    Магазин Roshen во Львове обклеили антипрезидентскими лозунгами
    zaxid.net/Павел Паламарчук

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет в Турции, во Львове кондитерский магазин Roshen обклеили антипрезидентскими лозунгами, в Одессе рейдеры пытались штурмом захватить здание паркинга. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Глава приграничной области РФ сообщил о разрыве соглашений с Украиной

    Регионы Украины в одностороннем порядке прекратили межрегиональные связи с приграничной с ними Белгородской областью России, сообщил журналистам глава российского региона Евгений Савченко.

    "К моему прискорбию, все то, что мы наработали, все межрегиональные связи с приграничными Харьковской, Сумской, Луганской областями (Украины — Ред.), сегодня все обнулилось до нуля, даже до минусовой отметки. Мы получили от всех губернаторов прилегающих областей, с кем работали, с кем подписывали соглашения, официальные уведомления, что решением их государственных органов все наши соглашения потеряли значимость. Будем ждать лучших времен, я надеюсь, что они обязательно будут", — сказал Савченко журналистам.

    Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет

    Украинский пилот в Турции посадил сломанный самолет во время бури. Видео
    Facebook Глеба Загория
    Герои Турции. Как украинский экипаж вслепую посадил самолет в Стамбуле

    Украинские пилоты пассажирского авиалайнера турецкой авиакомпании вручную посадили самолет в Стамбуле, практически, без приборов. дело в том, что застигший лайнер град разбил стекла в их кабине и сделал видимость близкой к нулевой, сообщил в Facebook пользователь Oleg Lungul.

    Самолет турецкой компании Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, Direct low", — написал он.

    По его словам, "экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента".

    "Капитан посадил вслепую, создал крен и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта "Ататюрк". Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт, пожать руку", — рассказал он.

    "Когда ребята приехали в отель, то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им, это действительно достойно уважения", — отметил пользователь.

    Силовики заявили, что 11 раз открывали огонь за минувшие сутки в Донбассе

    Украинские военные зафиксировали 19 случаев нарушения режима тишины со стороны ополченцев в Донбассе за минувшие сутки, сообщается на официальной странице пресс-центра антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

    "В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ", — говорится в сообщении.

    Силовики заявили, что под обстрелами оказались населенные пункты Крымское, Новозвановка, Авдеевка и окрестности шахты Бутовка. Огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

    Во Львове Roshen обклеили антипрезидентскими лозунгами

    Плакаты и открытки с резкими антипрезидентскими лозунгами появились на одном из магазинов Roshen во Львове.

    "Диктаторской стране — НЕТ", "Петр, не будь Чаушеску", "Олигархическим династиям стоп" появились в пятницу на витринах магазина Roshen, на пл. Галицкой в центре Львова. По информации львовских СМИ, организаторами акции стала ОО "Рабов в рай не пускают".

    "Мы не верим, что президент не имеет влияния на правительство страны. Мы против произвола и диктатуры власти. Готовы понести административную ответственность за повреждение собственности магазина", — сообщил организатор акции Иван Спринський. Охранники магазина не препятствовали проводить свою акцию. Но позже патрульные пригласили организаторов акции в райотдел для объяснений.

    В Одессе рейдеры пытались штурмом захватить здание паркинга

    В ночь на субботу в Одессе произошла попытка силового захвата здания паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато, сообщает местное издание "Думская".

    В Одессе рейдеры пытались штурмом захватить паркинг
    "Думская"
    Попытка силового захвата здания паркинга в Одессе: "титушки" и полиция

    "В "боевых действиях" участвует более ста "титушек", еще около восьмидесяти находятся неподалеку "в резерве", — говорится в сообщении.

    Конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей, пишет издание.

    В результате затянувшегося конфликта несколько автомобилей жильцов оказались замурованными внутри здания, в котором паркоместа перестраивают в гостиничные номера.

    В Крыму пропало электричество в крупных городах

    Сбои в энергоснабжении произошли в ряде крупных городов Крыма в пятницу, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

    Согласно этим данным, сбои отмечают потребители в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Евпатории, отключения света произошли после 14 часов по местному времени. Как передает корреспондент РИА Новости, в Севастополе свет пропал частично, есть информация об отключениях в центре Симферополя. Кроме того, возникли проблемы и с мобильной связью.

    СБУ запретила въезд в страну на 3 года Мите Фомину

    Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российскому певцу, бывшему солисту группы Hi-Fi Мите Фомину, сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

    "Действительно, ему (Мите Фомину — ред.) запрещен въезд в Украину на три года", — сказала она.

    Ранее сведения о Фомине были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за якобы незаконного пересечения границы Украины.

    Ультрас в Киеве жестоко избили фанатов греческого ПАОКа

    Ультрас избили по крайней мере двух фанатов греческого клуба ПАОК. В заявлении Ultras Hearts говорится, что греки во время матча против донецкого "Олимпика" развернули "баннер в поддержку Путина". Украинские футбольные ультрас избили болельщиков греческого клуба ПАОК, которые приехали, чтобы поддержать свою команду в матче Лиги Европы против донецкого "Олимпика".

    Матч "Олимпик" — ПАОК состоялся в четверг, 27 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился ничьей 1:1.

    Украинские фанаты избили по крайней мере двух греков. Именно столько греческих болельщиков попали на обнародованное в сети видео.

    Избиение греческих футбольных фанатов в Киеве
    Facebook Ultras Hearts
    Ультрас в Киеве жестоко избили фанатов греческого ПАОКа

    "Давайте запомним две вещи: если ты приехал на матч на родных цветах и баннерах, то должен уметь постоять за них; если ты поддерживаешь Путина и приезжаешь в Украину, то ты гарантированно получишь по морде", — говорится в сообщении на странице Ultras Hearts в Facebook.

    В супермаркете Гамбурга совершено нападение: есть погибшие и раненые

    В супермаркете в немецком Гамбурге в результате нападения злоумышленника с ножом один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщает местная полиция.

    По ее данным, подозреваемый в совершении атаки задержан.

    "Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter. Согласно данным таблоида Bild, полиция ищет еще одного мужчину. Данных о том, в каком состоянии пострадавшие, также пока нет.

    Водное такси протаранило причал в Нью-Йорке, пострадали 30 человек

    Водное такси в Нью-Йорке врезалось причал в районе Манхэттена, в результате чего 30 человек пострадали, сообщает New York Post. Как пишет издание, инцидент произошел у тоннеля Линкольна в 16.00 по местному времени. По словам полиции, ни доки, ни судно серьезно не пострадали. На борту водного такси находились около 125 человек, 30 получили ранения и были госпитализированы. Причина инцидента не установлена. Полиция начала расследование. Как отмечает издание USA Today, предположительно, это "несчастный случай".

    Смотрите также — В Нью-Йорке водное такси врезалось в причал: 30 пострадавших

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