Хроника 28 июля: блэкаут в Крыму, "покушение" на Roshen, новый запрет СБУ

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет в Турции, во Львове кондитерский магазин Roshen обклеили антипрезидентскими лозунгами, в Одессе рейдеры пытались штурмом захватить здание паркинга. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Глава приграничной области РФ сообщил о разрыве соглашений с Украиной

Регионы Украины в одностороннем порядке прекратили межрегиональные связи с приграничной с ними Белгородской областью России, сообщил журналистам глава российского региона Евгений Савченко.

"К моему прискорбию, все то, что мы наработали, все межрегиональные связи с приграничными Харьковской, Сумской, Луганской областями (Украины — Ред.), сегодня все обнулилось до нуля, даже до минусовой отметки. Мы получили от всех губернаторов прилегающих областей, с кем работали, с кем подписывали соглашения, официальные уведомления, что решением их государственных органов все наши соглашения потеряли значимость. Будем ждать лучших времен, я надеюсь, что они обязательно будут", — сказал Савченко журналистам.

Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет Facebook Глеба Загория Герои Турции. Как украинский экипаж вслепую посадил самолет в Стамбуле

Украинские пилоты пассажирского авиалайнера турецкой авиакомпании вручную посадили самолет в Стамбуле, практически, без приборов. дело в том, что застигший лайнер град разбил стекла в их кабине и сделал видимость близкой к нулевой, сообщил в Facebook пользователь Oleg Lungul.

Самолет турецкой компании Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, Direct low", — написал он.

По его словам, "экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента".

"Капитан посадил вслепую, создал крен и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта "Ататюрк". Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт, пожать руку", — рассказал он.

"Когда ребята приехали в отель, то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им, это действительно достойно уважения", — отметил пользователь.

Силовики заявили, что 11 раз открывали огонь за минувшие сутки в Донбассе

Украинские военные зафиксировали 19 случаев нарушения режима тишины со стороны ополченцев в Донбассе за минувшие сутки, сообщается на официальной странице пресс-центра антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ", — говорится в сообщении.

Силовики заявили, что под обстрелами оказались населенные пункты Крымское, Новозвановка, Авдеевка и окрестности шахты Бутовка. Огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Во Львове Roshen обклеили антипрезидентскими лозунгами

Плакаты и открытки с резкими антипрезидентскими лозунгами появились на одном из магазинов Roshen во Львове.

"Диктаторской стране — НЕТ", "Петр, не будь Чаушеску", "Олигархическим династиям стоп" появились в пятницу на витринах магазина Roshen, на пл. Галицкой в центре Львова. По информации львовских СМИ, организаторами акции стала ОО "Рабов в рай не пускают".

"Мы не верим, что президент не имеет влияния на правительство страны. Мы против произвола и диктатуры власти. Готовы понести административную ответственность за повреждение собственности магазина", — сообщил организатор акции Иван Спринський. Охранники магазина не препятствовали проводить свою акцию. Но позже патрульные пригласили организаторов акции в райотдел для объяснений.

В Одессе рейдеры пытались штурмом захватить здание паркинга

В ночь на субботу в Одессе произошла попытка силового захвата здания паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато, сообщает местное издание "Думская".

"В "боевых действиях" участвует более ста "титушек", еще около восьмидесяти находятся неподалеку "в резерве", — говорится в сообщении.

Конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей, пишет издание.

В результате затянувшегося конфликта несколько автомобилей жильцов оказались замурованными внутри здания, в котором паркоместа перестраивают в гостиничные номера.

В Крыму пропало электричество в крупных городах

Сбои в энергоснабжении произошли в ряде крупных городов Крыма в пятницу, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

Согласно этим данным, сбои отмечают потребители в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Евпатории, отключения света произошли после 14 часов по местному времени. Как передает корреспондент РИА Новости, в Севастополе свет пропал частично, есть информация об отключениях в центре Симферополя. Кроме того, возникли проблемы и с мобильной связью.

СБУ запретила въезд в страну на 3 года Мите Фомину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российскому певцу, бывшему солисту группы Hi-Fi Мите Фомину, сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Действительно, ему (Мите Фомину — ред.) запрещен въезд в Украину на три года", — сказала она.

Ранее сведения о Фомине были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за якобы незаконного пересечения границы Украины.

Ультрас в Киеве жестоко избили фанатов греческого ПАОКа

Ультрас избили по крайней мере двух фанатов греческого клуба ПАОК. В заявлении Ultras Hearts говорится, что греки во время матча против донецкого "Олимпика" развернули "баннер в поддержку Путина". Украинские футбольные ультрас избили болельщиков греческого клуба ПАОК, которые приехали, чтобы поддержать свою команду в матче Лиги Европы против донецкого "Олимпика".

Матч "Олимпик" — ПАОК состоялся в четверг, 27 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился ничьей 1:1.

Украинские фанаты избили по крайней мере двух греков. Именно столько греческих болельщиков попали на обнародованное в сети видео.

"Давайте запомним две вещи: если ты приехал на матч на родных цветах и баннерах, то должен уметь постоять за них; если ты поддерживаешь Путина и приезжаешь в Украину, то ты гарантированно получишь по морде", — говорится в сообщении на странице Ultras Hearts в Facebook.

В супермаркете Гамбурга совершено нападение: есть погибшие и раненые

В супермаркете в немецком Гамбурге в результате нападения злоумышленника с ножом один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщает местная полиция.

По ее данным, подозреваемый в совершении атаки задержан.

"Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter. Согласно данным таблоида Bild, полиция ищет еще одного мужчину. Данных о том, в каком состоянии пострадавшие, также пока нет.

Водное такси протаранило причал в Нью-Йорке, пострадали 30 человек

Водное такси в Нью-Йорке врезалось причал в районе Манхэттена, в результате чего 30 человек пострадали, сообщает New York Post. Как пишет издание, инцидент произошел у тоннеля Линкольна в 16.00 по местному времени. По словам полиции, ни доки, ни судно серьезно не пострадали. На борту водного такси находились около 125 человек, 30 получили ранения и были госпитализированы. Причина инцидента не установлена. Полиция начала расследование. Как отмечает издание USA Today, предположительно, это "несчастный случай".

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