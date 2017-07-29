Попытка силового захвата здания паркинга в Одессе: "титушки" и полиция

В ночь на субботу в Одессе произошла попытка силового захвата здания паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато, сообщает местное издание "Думская".

"В "боевых действиях" участвует более ста "титушек", еще около восьмидесяти находятся неподалеку "в резерве", — говорится в сообщении.

Конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей, пишет издание.

В результате затянувшегося конфликта несколько автомобилей жильцов оказались замурованными внутри здания, в котором паркоместа перестраивают в гостиничные номера.

Несколько дней назад жильцы дома, которые в свое время выложили за парковочные места десятки тысяч долларов, провели акцию протеста и перекрыли движение на улице Генуэзской, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. В ожидании нападения несколько владельцев паркомест забаррикадировались внутри здания.

Как отмечается, в полночь молодые люди "спортивной внешности" пошли на штурм. На место прибыли наряды полиции, которые пытались утихомирить стороны конфликта, и бойцы Нацгвардии, которые, однако, "не горели желанием вмешиваться в ситуацию".

"В этот раз обошлось без стрельбы. Паркинг выстоял. К двум часам ночи нападающие начали перегруппировку: часть титушек увезли автобусами, часть отошла своим ходом, а "засадный полк" все еще остается на Гагаринском плато в ожидании инструкций. От комментариев нападающие отказываются и очень нервно, с угрозами, реагируют на фотосъемку. Ситуация на Гагаринском плато остается напряженной", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Кировоградской области группа лиц попыталась совершить рейдерский захват сельхозпредприятия. В полиции сообщили, что группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, но захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей.