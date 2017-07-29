Силовики заявили, что 11 раз открывали огонь за минувшие сутки в Донбассе

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 19 случаев нарушения режима тишины со стороны ополченцев в Донбассе за минувшие сутки, сообщается на официальной странице пресс-центра антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ", — говорится в сообщении.

Читайте также — Отключение света Украиной: у жителей Донбасса была паника — спецкор

Силовики заявили, что под обстрелами оказались населенные пункты Крымское, Новозвановка, Авдеевка и окрестности шахты Бутовка. Огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Facebook Пресс-центра штаба АТО Информация штаба АТО по состоянию на утро 29 июля 2017 года

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.