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    Силовики заявили, что 11 раз открывали огонь за минувшие сутки в Донбассе

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (65)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, под обстрелами ополченцев оказались населенные пункты Крымское, Новозвановка, Авдеевка и окрестности шахты Бутовка.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 19 случаев нарушения режима тишины со стороны ополченцев в Донбассе за минувшие сутки, сообщается на официальной странице пресс-центра антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

    Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города в Луганской области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Будущее Донбасса после переговоров "нормандской четверки". Экспертный опрос

    "В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ", — говорится в сообщении.

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    Силовики заявили, что под обстрелами оказались населенные пункты Крымское, Новозвановка, Авдеевка и окрестности шахты Бутовка. Огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Facebook Пресс-центра штаба АТО
    Информация штаба АТО по состоянию на утро 29 июля 2017 года

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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