В Украине каждый пятый заключенный ВИЧ-инфицирован

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Каждый пятый заключенный в Украине — ВИЧ-инфицирован. Такие данные были озвучены на круглом столе "Здоровье заключенных: научный подход ради безопасности общества" в Киеве.

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По словам доктора медицинских наук Сергея Дворяка, в 2011 году в Украине только один из десяти заключенных с ВИЧ-инфекцией знал о своем диагнозе, передает УНИАН.

"У 40% статус устанавливается во время отбывания заключения. Согласно исследованиям, распространенность ВИЧ-инфекции в украинских тюрьмах в 22 раза выше, чем на свободе. После отбывания наказания бывшие заключенные возвращаются в общество, которое очень мало делает для того, чтобы они имели возможность достойно в нем адаптироваться, получить необходимые медицинские услуги по лечению и профилактике. Все это способствует распространению эпидемий, к которым общество часто не готово", — сказал Дворяк.

Специальный посол Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин подчеркнул, что Украина должна перенять эффективный опыт других стран.

"В Азербайджане и Кыргызстане обеспечивается высокий уровень охвата антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, которым диагноз установлен в местах лишения свободы. Ни в одной из стран Восточной Европы и Центральной Азии нет данных относительно охвата лечением после освобождения. В то же время даже данные из стран с высоким уровнем жизни свидетельствуют о том, что, выйдя из тюрьмы, бывшим заключенным трудно выдержать переходный период — адаптацию на свободе. Охват АРТ (антиретровирусной терапией — УНИАН) в это время резко падает, поэтому они снова могут вернуться к инъекционным наркотикам. Соответственно, риск заражения ВИЧ возрастает также, особенно для женщин", — отметил Казачкин.

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Участники мероприятия отметили, что 60 тысяч заключенных в украинских тюрьмах имеют ограниченный доступ к профилактике особо опасных инфекций и к лечению. Особенно это касается таких болезней, как ВИЧ-инфекция, туберкулез и вирусные гепатиты.

Согласно исследованиям, 60% заключенных имеют гепатит С, 20% — ВИЧ, а 75% новых случаев заболевания туберкулезом возникают именно в местах лишения свободы. Основным способом передачи вируса иммунодефицита и гепатита С в тюрьмах являются именно инъекционные наркотики. Более половины заключенных употребляют наркотики таким способом и входят в группу риска по распространению инфекции.



