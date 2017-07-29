В Нью-Йорке водное такси врезалось в причал: 30 пострадавших

Водное такси в Нью-Йорке врезалось на реке Гудзон в причал в районе Манхэттена, в результате чего 30 человек пострадали, сообщает издание New York Post.

Как пишет издание, инцидент произошел у тоннеля Линкольна в 16.00 по местному времени (23.00 по киевскому). По словам полиции, ни доки, ни судно серьезно не пострадали.

На борту водного такси находились около 125 человек, 30 получили ранения и были госпитализированы.

Причина инцидента не установлена. Полиция начала расследование. Как отмечает издание USA Today, предположительно, это "несчастный случай".