В Барселоне поезд врезался в платформу: пострадали около 50 человек

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщили в пятницу местные службы спасения.

Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.

@ErnestoSuidry В Барселоне поезд врезался в платформу

По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу. Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали. Инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля.