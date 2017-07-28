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    В мире

    В Барселоне поезд врезался в платформу: пострадали около 50 человек

    (обновлено: )13701
    По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу. Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
    В Барселоне поезд врезался в платформу
    @undercover_camo

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщили в пятницу местные службы спасения.

    Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.

    @ErnestoSuidry
    В Барселоне поезд врезался в платформу

    По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу. Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

    На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.

    Ранее сообщалось, что два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали. Инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля.

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