В Запорожской области автомобиль врезался в колонну военной техники

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Возле поселка Новониколаевка в Запорожской области женщина за рулем Hyundai не разминулась с колонной военной техники, сообщает местный сайт 0619.com.ua.

Как стало известно, авария произошла примерно в 8 часов вечера во вторник, 18 июля.

0619.com.ua На Запорожье женщина за рулем Hyundai врезалась в колонну военной техники

По словам очевидцев, водитель легковушки решила обогнать колонну военной техники, однако из-за неудачного маневра автомобиль столкнулся с военной машиной КрАЗ, которую отбросило на обочину.

0619.com.ua На Запорожье женщина за рулем Hyundai врезалась в колонну военной техники

В результате ДТП у Hyundai помята сторона со стороны пассажира и разбито лобовое стекло. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, 16 июля в Киеве на Мото Open Fest произошло ужасное столкновение мотоциклов Даниила Вишемирського и Александра Полюховича.