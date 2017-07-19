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    Происшествия

    В Запорожской области автомобиль врезался в колонну военной техники

    (обновлено: )38620
    По словам очевидцев, водитель легковушки решила обогнать колонну военной техники, однако из-за неудачного маневра автомобиль столкнулся с военной машиной КрАЗ, которую отбросило на обочину.
    На Запорожье женщина за рулем Hyundai врезалась в колонну военной техники
    0619.com.ua

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Возле поселка Новониколаевка в Запорожской области женщина за рулем Hyundai не разминулась с колонной военной техники, сообщает местный сайт 0619.com.ua.

    Как стало известно, авария произошла примерно в 8 часов вечера во вторник, 18 июля.

    0619.com.ua
    На Запорожье женщина за рулем Hyundai врезалась в колонну военной техники

    По словам очевидцев, водитель легковушки решила обогнать колонну военной техники, однако из-за неудачного маневра автомобиль столкнулся с военной машиной КрАЗ, которую отбросило на обочину.

    0619.com.ua
    На Запорожье женщина за рулем Hyundai врезалась в колонну военной техники

    В результате ДТП у Hyundai помята сторона со стороны пассажира и разбито лобовое стекло. К счастью, обошлось без пострадавших.

    Напомним, 16 июля в Киеве на Мото Open Fest произошло ужасное столкновение мотоциклов Даниила Вишемирського и Александра Полюховича. 

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