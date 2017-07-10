Во Львовской области маршрутка врезалась в дерево, 10 пострадавших

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером в г. Стрый Львовской области водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате ДТП пострадали 10 человек, сообщает ZIK со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Как уточняется, на момент столкновения в автобусе находилось 15 человек. В результате ДТП травмированы 10 человек, из них один ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу, пятеро пассажиров от госпитализации отказались.

По состоянию на 06.00 10 июля для дальнейшего лечения в больнице оставлены два человека, восемь человек покинули больничные палаты.

"Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены. Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Есть пострадавшие и погибшая.