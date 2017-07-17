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    Автомобиль врезался в полицейскую машину возле здания конгресса США

    (обновлено: )57
    По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник около библиотеки конгресса. Находившийся в полицейской машине страж порядка получил легкие ранения.
    На месте ДТП в Вашингтоне, 17 июля 2017
    twitter.com/dcexaminer

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в полицейскую машину в паре десятков метров от здания конгресса США в Вашингтоне, есть пострадавшие, сообщает телеканал Fox 5.

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    Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник около 14.00 (21.00 по Киеву) у библиотеки конгресса (напротив здания парламента). Один автомобиль врезался в полицейскую машину и еще один чуть не врезался.

    Водитель второго автомобиля госпитализирован. Находившийся в полицейской машине страж порядка получил легкие ранения. Полиция начала расследование.

    Ряд дорог перекрыты, полиция рекомендует жителям и чиновникам избегать этот район до дальнейших распоряжений.

    В середине июня произошла стрельба в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

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