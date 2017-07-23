Жуткое ДТП под Киевом: авто врезалось в дерево, есть жертвы

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в дерево утром в воскресенье на трассе Киев-Одесса близ села Пшеничное в Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек", — говорится в сообщении.

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Подробности инцидента выясняются.

Накануне сообщалось о гибели в результате ДТП спецкора "Страны" Анастасии Рафал.