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    Жуткое ДТП под Киевом: авто врезалось в дерево, есть жертвы

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    Сообщается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в дерево утром в воскресенье на трассе Киев-Одесса близ села Пшеничное в Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек", — говорится в сообщении.

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    Подробности инцидента выясняются.

    Накануне сообщалось о гибели в результате ДТП спецкора "Страны" Анастасии Рафал.

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