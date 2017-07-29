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    Ультрас в Киеве жестоко избили фанатов греческого ПАОКа

    (обновлено: )1410
    Ультрас избили по крайней мере двух фанатов греческого клуба ПАОК. В заявлении Ultras Hearts говорится, что греки во время матча против донецкого "Олимпика" развернули "баннер в поддержку Путина".
    Facebook Ultras Hearts

    Украинские футбольные ультрас избили болельщиков греческого клуба ПАОК, которые приехали, чтобы поддержать свою команду в матче Лиги Европы против донецкого "Олимпика".

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    Матч "Олимпик" — ПАОК состоялся в четверг, 27 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился ничьей 1:1.  

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    Инцидент произошел поздно вечером после матча на одной из заправочных станций сети КЛО. Украинские фанаты избили по крайней мере двух греков. Именно столько греческих болельщиков попали на обнародованное в сети видео.

    "Давайте запомним две вещи: если ты приехал на матч на родных цветах и баннерах, то должен уметь постоять за них; если ты поддерживаешь Путина и приезжаешь в Украину, то ты гарантированно получишь по морде", – говорится в сообщении на странице Ultras Hearts в Facebook.

    Facebook Ultras Hearts
    Баннер болельщиков греческого ПАОК
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