Ультрас в Киеве жестоко избили фанатов греческого ПАОКа

Украинские футбольные ультрас избили болельщиков греческого клуба ПАОК, которые приехали, чтобы поддержать свою команду в матче Лиги Европы против донецкого "Олимпика".

Матч "Олимпик" — ПАОК состоялся в четверг, 27 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился ничьей 1:1.

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Инцидент произошел поздно вечером после матча на одной из заправочных станций сети КЛО. Украинские фанаты избили по крайней мере двух греков. Именно столько греческих болельщиков попали на обнародованное в сети видео.

"Давайте запомним две вещи: если ты приехал на матч на родных цветах и баннерах, то должен уметь постоять за них; если ты поддерживаешь Путина и приезжаешь в Украину, то ты гарантированно получишь по морде", – говорится в сообщении на странице Ultras Hearts в Facebook.