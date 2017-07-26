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    Общество

    СБУ выдворила журналистку, работавшую на каналы "Россия-1" и "Россия-24"

    (обновлено: )53707
    В СБУ сообщили, что служба "заблокировала деструктивную деятельность" журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", ей запрещен въезд в Украину на три года.

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    УНИАН
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    "Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24"", — говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

    В СБ Украины утверждают, что журналистка, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур страны и использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".

    "Мария Князева была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда на Украину сроком на три года", — говорится в сообщении.

    Пресс-служба ВГТРК подтверждает информацию о решении СБ Украины выдворить из страны российскую журналистку Марию Князеву, которая работает на входящие в холдинг телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".

    "Мы подтверждаем это (факт выдворения)", — сказали РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, отметив, что остальные вопросы лучше адресовать в СБ Украины.

    С самой Князевой РИА Новости связаться пока не удалось, телефонный номер заблокирован.

    Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил высшее руководство Российской Федерации в попытке расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине летом этого года.

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