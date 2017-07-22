Снять мораторий на проверки бизнеса можно после реформы СБУ и ГФС – эксперт

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Правительство игнорирует призывы отменить мораторий на проверки бизнеса, а это ставит под угрозу жизнь и здоровье украинцев. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат Олег Мусий. Он рассказал, что комитет неоднократно обращался к правительству с просьбой отменить мораторий на проверки предприятий, однако там призывы нардепов проигнорировали.

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По этому поводу высказался в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Виталий Андреев.

"Как только отменят мораторий на проверки, экономические управления МВД, СБУ, фискальная полиция тут же ринуться проверять субъекты предпринимательской деятельности. Прокуратура будет, естественно, этому способствовать и ничего хорошего из этого не получится. Для того, чтобы начать проверки, надо чтобы депутаты выполнили свое обязательство и реформировали структуры при МВД, СБУ, фискальную службу", — считает эксперт.