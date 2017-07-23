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    Не менее 500 военных РФ воюют в Сирии после Донбасса - глава СБУ

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (30)

    (обновлено: )610
    Среди российских военных в Сирии, по данным главы СБУ Василия Грицака, - военные из числа сил спецопераций ГУ ГШ (Главное управление Генштаба) Вооруженных сил РФ.
    Василий Грицак
    Фото Службы безопасности Украины

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В Сирии воюют более 500 российских военнослужащих, которые принимали участие в военных действиях в Донбассе, заявил в ходе брифинга в субботу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. 

    "По оперативным данным СБУ, в Сирии в качестве наемников воюют более 500 граждан РФ, которые принимали участие в военных действиях в Донбассе. Большинство — это профессиональные военные, из числа подразделений спецназначения внутренних войск, ВДВ и морской пехоты", — отметил Грицак.

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    Также среди военных РФ в Сирии, по данным главы СБУ, — военные из числа сил спецопераций ГУ ГШ (Главное управление Генштаба) Вооруженных сил РФ.

    "Речь идет не об официальном военном контингенте в Сирии — это наемники Минобороны РФ, из которых погибли уже не менее 124 человек", — добавил он.

    Ранее Грицак заявил, что Украина передала в Международный суд ООН тысячи страниц доказательной базы о "поддержке Россией терроризма в Донбассе".

    Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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    Василий Грицак
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