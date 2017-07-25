наверх
25.07.201711:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    СБУ задержала киевлянина за поставки наркотиков из Северной Америки

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (369)

    (обновлено: )48
    Оперативники спецслужбы задержали преступника в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.
    СБУ задержала киевлянина за поставки наркотиков из Северной Америки
    СБУ в Facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков в Киев из Северной Америки, сообщает пресс-служба ведомства в соцсети Facebook.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Нормандские" переговоры. На выход из тупика не было шансов - Погребинский

    "Правоохранители установили, что житель Киева регулярно заказывал через Интернет и получал наркотики из одной из стран Северной Америки. Злоумышленник реализовывал "товар" через так называемые "закладки", оплата от клиентов поступала на банковскую карточку, — говорится в сообщении.

    Оперативники спецслужбы задержали преступника в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.

    Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Михаил Погребинский
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Владимир Корнилов
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Санаторий "Лазурный" в Бердянске Запорожской области
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?