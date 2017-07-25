СБУ задержала киевлянина за поставки наркотиков из Северной Америки

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков в Киев из Северной Америки, сообщает пресс-служба ведомства в соцсети Facebook.

"Правоохранители установили, что житель Киева регулярно заказывал через Интернет и получал наркотики из одной из стран Северной Америки. Злоумышленник реализовывал "товар" через так называемые "закладки", оплата от клиентов поступала на банковскую карточку, — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали преступника в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.