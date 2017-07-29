наверх
29.07.201719:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Не является подозреваемым". СБУ раскрыла детали обыска у замглавы МВД

    (обновлено: )13901
    В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о возможном участии в противоправных действиях заместителя главы МВД Украины. В СБУ отметили, что данные оказались недостоверными.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян не является подозреваемым, говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото
    МВД беспредела: ворочают миллионами, воруют миллионами

    Согласно сообщению, СБУ совместно с Генпрокуратурой провела спецоперацию по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве денег с "руководителя субъекта предпринимательской деятельности".

    Задержанным лицам избрана мера пресечения.

    "В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о возможном участии в этих противоправных действиях заместителя главы МВД Украины В. Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна", — сказано в сообщении.

    Читайте также: Обманчивые цифры. Как разочарование в полиции улучшает статистику МВД

    В СБУ добавили, что информация о Трояне оказалась недостоверной. "Таким образом, В. Троян не является подозреваемым лицом", — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

    Следствие по данному делу по задержанным лицам продолжается.

    Служба безопасности Украины/Facebook, 29 июля 2017

    Накануне СМИ сообщили, что Трояна задержали по подозрению в получении взятки на 77,2 тысячи долларов. МВД Украины заявило, что информация о задержании замглавы ведомства неверна. Сам Троян также опроверг информацию о задержании.

    В свою очередь пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что правоохранители задержали трех человек, в том числе помощника сотрудника МВД Украины, которых подозревают в требовании взятки в размере 1,5 миллиона гривен (около 58 тысяч долларов). Позже в СМИ появилась информация о задержании помощника Трояна, действовавшего в сговоре с представителями нацбатальона "Азов".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев