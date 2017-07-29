"Не является подозреваемым". СБУ раскрыла детали обыска у замглавы МВД

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян не является подозреваемым, говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Согласно сообщению, СБУ совместно с Генпрокуратурой провела спецоперацию по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве денег с "руководителя субъекта предпринимательской деятельности".

Задержанным лицам избрана мера пресечения.

"В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о возможном участии в этих противоправных действиях заместителя главы МВД Украины В. Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна", — сказано в сообщении.

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В СБУ добавили, что информация о Трояне оказалась недостоверной. "Таким образом, В. Троян не является подозреваемым лицом", — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие по данному делу по задержанным лицам продолжается.

Служба безопасности Украины/Facebook, 29 июля 2017

Накануне СМИ сообщили, что Трояна задержали по подозрению в получении взятки на 77,2 тысячи долларов. МВД Украины заявило, что информация о задержании замглавы ведомства неверна. Сам Троян также опроверг информацию о задержании.

В свою очередь пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что правоохранители задержали трех человек, в том числе помощника сотрудника МВД Украины, которых подозревают в требовании взятки в размере 1,5 миллиона гривен (около 58 тысяч долларов). Позже в СМИ появилась информация о задержании помощника Трояна, действовавшего в сговоре с представителями нацбатальона "Азов".