Украина, вот это лето: взрывы, перестрелки, массовые аварии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Взрыв дома в Киеве

В субботу днем в Голосеевском районе Киева произошел взрыв газа в трехэтажном доме: обрушилось межэтажное перекрытие. В результате взрыва два человека погибли – женщина 1972 года рождения и мужчина, еще шесть человек были травмированы.

Однако пока главного ответа на вопрос, что стало причиной взрыва, у правоохранителей нет.

Смотрите также: Последствия взрыва в жилом доме в Киеве: видео с места трагедии

Версия, которую озвучила полиция, и которая на данный момент остается основной, – взрыв бытового газа. При этом пока не ясно, в результате чего произошел взрыв: то ли кто-то из жильцов нарушил правила эксплуатации газового оборудования (такие случаи в столице уже были), то ли произошла авария.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Взрыв в жилом доме в Киеве

Уголовное дело открыто по статье 270 часть 2 Уголовного кодекса Украины ("нарушение требований пожарной безопасности").

В то же время некоторые местные жители винят в произошедшем застройщика, который строит 25-этажку примерно в пятнадцати метрах от дома.

Что будет с домом

Как сообщили в КГГА, на сегодняшний день жителей дома в Голосеевском районе Киева отселили в общежитие на ул. Оболонская, 34 в Подольском районе.

При этом ранее сообщалось, что пятьдесят человек отказались от переселения.

Смотрите также: Новые кадры взрыва в Киеве и оказания помощи пострадавшим

О том, что будет с домом на Голосеевском проспекте, станет известно в понедельник. Представители строительной лаборатории обследуют здание, после чего примут решение, ремонтировать дом или сносить.

В трехэтажном в здании, 1949 года постройки, по данным ГСЧС проживало 73 человека.

Стрельба на рынке

Жить в столице становится все страшнее, поскольку все чаще конфликты решают оружием, а то и вовсе стреляют на улицах без всякой причины. Не исключением стали и минувшие выходные.

Так, в столице на рынке в районе площади Тараса Шевченко произошел конфликт с участием людей, назвавшими себя участниками Антитеррористической операции. Конфликт закончился стрельбой, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что в результате потасовки назвавшиеся военными несколько раз выстрелили в сторону продавцов. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы.

"На рынок, что на площади Тараса Шевченко, подошли неизвестные. Представились "бойцами АТО", у них возник конфликт с продавцами. В результате конфликта, "ребята из АТО" несколько раз выстрелили в продавцов. Последние были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Указано, что причины конфликта выясняются.

Выстрел в лицо велосипедисту

Кроме того, в Киеве на Позняках неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

Из-за чего мужчина выстрелил в лицо велосипедисту, неизвестно.

Читайте также: Стрелковый клуб: травмат как аргумент в споре

Сообщается, что консьержка отказалась называть номер квартиры, в которой живет злоумышленник.

Точный адрес дома, где скрылся мужчина, не называется. Также не уточнятся, из какого оружия был произведен выстрел.

Перестрелка в Николаеве

В субботу вечером в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская произошел вооруженный конфликт, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения.

По предварительной информации, перестрелка произошла между двумя компаниями молодых людей. Однако ни один из участников конфликта в полицию не обращался.

Двое человек получили огнестрельные ранения, третьего мужчину доставили с травмами головы в больницу, где он впоследствии скончался.

"8 июля около 22:37 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации трех мужчин в возрасте 29, 31 и 44 лет. Двое из них получили огнестрельные ранения в бедро и голень. Третьего мужчину доставили с травмами головы, ножевой раной лба и ушибами ноги. Не приходя в сознание, он скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что трое мужчин были неславянской внешности.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли оружие и гильзы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

Массовое ДТП со стрельбой

Минувшие выходные были также насыщены сообщениями о ДТП.

Так, в ночь на 9 июля, на столичной Оболони в поселке Водогон, произошла стрельба между местными жителями и лицами, которые рубили лес, а после — массовое ДТП.

hromadske.ua Массовое ДТП в Киевской области

"Произошло это около 4:00 утра. Они начали пилить сосны, рубать их. Местные жители вышли на конфликт. К моменту прибытия патрульных, со стороны лесорубов прозвучало несколько выстрелов, предварительно, из травматического оружия. Человек, который стрелял никого не ранил и был задержан. Затем человек в состоянии алкогольного опьянения на грузовике начал ехать на толпу людей, которые там стояли. То есть, и протестующие, и те, кто лес вырубал", — рассказал начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

Смотрите также: Стрельба и ДТП из-за вырубки леса в Киеве. Кадры с места ЧП

По словам Зозули, грузовик повредил 4 автомобиля. Один из них вылетел в кювет и перевернулся. После этого водитель нацелился на толпу, однако полиция его задержала.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Потерпевших в результате инцидента нет.

Страшная авария под Тернополем

В субботу, 8 июля, на Тернопольщине туристический автобус попал в аварию – транспорт съехал в обрыв и несколько раз перевернулся. В салоне автобуса находилось 45 человек, в том числе дети.

НТК ДТП с автобусом в Тернопольской области

Автобус следовал от Коломыи Ивано-Франковской области в Одесскую область. Из-за ливня машину снесло с дороги.

"Автобус Setra с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и перевернулся несколько раз. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В середине находились 45 человек, в том числе дети", — сообщает сайт телерадиокомпании Коломыи НТК.

Сообщается, что вследствии аварии травмировалось много пассажиров, но их точное число не уточняется. 25-летняя женщина из Коломыи погибла.

Смотрите также: Крушение автобуса с туристами под Тернополем: кадры с места ДТП

Уточняется, что на месте работают медики, "есть много травмированных, по предварительной информации, погибла молодая женщина, ее извлекают из зажатого автобуса".

По предварительным данным, водитель был трезв, но у него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Массовое ДТП во Львове

В воскресенье вечером в г. Стрый Львовской области водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщает ZIK со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Как уточняется, на момент столкновения в автобусе находилось 15 человек. В результате ДТП травмированы 10 человек, из них один ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

По состоянию на 06.00 10 июля для дальнейшего лечения в больнице оставлены два человека, восемь человек покинули больничные палаты.

"Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены. Причины происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

По материалам из открытых источников интернет