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    Взрыв дома в Киеве: здание восстановлению не подлежит

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (13)

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    Как отмечается, согласно выводам экспертов, после взрыва он находится в аварийном состоянии. Его эксплуатация невозможна, а восстановление — нецелесообразно.
    Последствия обрушения дома в Киеве
    kievcity.gov.ua

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Жилой дом на Голосеевском проспекте в Киеве, в котором на днях произошел взрыв, не подлежит восстановлению. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис, передает пресс-служба КГГА.

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    "Дом был построен ориентировочно в 1984 году. Согласно выводам экспертов, после взрыва он находится в аварийном состоянии. Его эксплуатация невозможна, а восстановление — нецелесообразно. Люди получат временное жилье на время решения этой ситуации", — пояснил Плис.

    В субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело. Позднее спасатели нашли тело мужчины.

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