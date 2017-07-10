Взрыв дома в Киеве: здание восстановлению не подлежит

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Жилой дом на Голосеевском проспекте в Киеве, в котором на днях произошел взрыв, не подлежит восстановлению. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис, передает пресс-служба КГГА.

Смотрите также: Взрыв газа в жилом доме в Киеве: работа спасателей

"Дом был построен ориентировочно в 1984 году. Согласно выводам экспертов, после взрыва он находится в аварийном состоянии. Его эксплуатация невозможна, а восстановление — нецелесообразно. Люди получат временное жилье на время решения этой ситуации", — пояснил Плис.

В субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело. Позднее спасатели нашли тело мужчины.