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    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве: видео с места трагедии

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (6)

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    В субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. В результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело.
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    На месте взрыва в трехэтажном доме в Киеве ищут еще одного человека. Об этом сообщается на сайте киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого замглавы городской администрации Геннадия Плиса.

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    Как сообщается, власти города обещают обеспечить временным жильем всех пострадавших.

    "Как сообщил первый заместитель председателя киевской администрации, семь человек обратились за помощью, трое из них госпитализированы. К сожалению, погибшая женщина 44-х лет, двое детей которой остались сиротами. Сейчас продолжаются поиски еще одного человека", — говорится в сообщении.

    Как отметил Плис, все службы мобилизованы для работы на месте происшествия. "Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через киевскую администрацию", – подчеркнул Плис.

    По его данным, сейчас речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.

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