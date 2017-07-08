Последствия взрыва в жилом доме в Киеве: видео с места трагедии

На месте взрыва в трехэтажном доме в Киеве ищут еще одного человека. Об этом сообщается на сайте киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого замглавы городской администрации Геннадия Плиса.

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Как сообщается, власти города обещают обеспечить временным жильем всех пострадавших.

"Как сообщил первый заместитель председателя киевской администрации, семь человек обратились за помощью, трое из них госпитализированы. К сожалению, погибшая женщина 44-х лет, двое детей которой остались сиротами. Сейчас продолжаются поиски еще одного человека", — говорится в сообщении.

Как отметил Плис, все службы мобилизованы для работы на месте происшествия. "Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через киевскую администрацию", – подчеркнул Плис.

По его данным, сейчас речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.