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    Жителей взорвавшегося в Киеве дома отселили в общежитие

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (11)

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    Жителей отселили из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонской. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца.
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Жителей дома в Голосеевском районе Киева, где произошел взрыв газа, отселили в общежитие. Об этом сообщил в воскресенье заместитель председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Александр Спасибко.

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    По данным киевской полиции, в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Госслужба Украины по ЧС сообщала, что в результате взрыва погибли двое, пострадали семь человек. Полиция сообщала, что возбуждено уголовное дело.

    "По состоянию на 9.00 9 июля, 23 жителя отселены из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца. Сейчас у города есть маневренный фонд жилья, который дает возможность расселять людей в аварийных ситуациях и из аварийного жилья", — приводятся слова Спасибко на сайте КГГА.

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