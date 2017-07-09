В центре Николаева произошла перестрелка - СМИ

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В субботу вечером, 8 июля, в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская произошла перестрелка, сообщает 0512.

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"По предварительной информации, перестрелка произошла между двумя компаниями молодых людей. Один человек с ранениями госпитализирован в БСМП", — говорится в сообщении.

0512.ua На месте перестрелки в центре Николаева

Нападавший с порезами ноги также находится в больнице. На месте происшествия работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве на рынке в районе площади Тараса Шевченко произошел конфликт с участием людей, назвавшими себя участниками Антитеррористической операции.