Перестрелка в Николаеве: один человек погиб, двое ранены

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В центре Николаева вчера вечером произошел вооруженный конфликт, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"8 июля около 22:37 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации трех мужчин в возрасте 29, 31 и 44 лет. Двое из них получили огнестрельные ранения в бедро и голень. Третьего мужчину доставили с травмами головы, ножевой раной лба и ушибами ноги. Не приходя в сознание, он скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что трое мужчин были неславянской внешности.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Соборной и Адмиральской. Свидетели рассказали полицейским, что между мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта в полицию не обращался.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли оружие и гильзы и направили их на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), предусматривающей наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до десяти лет. Также решается вопрос дополнительной квалификации произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская произошла перестрелка между двумя компаниями молодых людей. Один человек с ранениями госпитализирован в БСМП.