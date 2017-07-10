Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли четыре человека

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Винницкой области лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Mercedes Vito, в результате чего погибли четыре человека. Водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу, сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции Украины.

sai.gov.ua ДТП в Винницкой области

sai.gov.ua ДТП в Винницкой области

"ДТП произошло 10 июля, в Литинском районе, около 2.40, на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. По информации следственного управления, водитель автомобиля "ВАЗ 21110" не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Mercedes Vito", – информируют в полиции.

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В результате аварии 23-летний водитель ВАЗа, двое его пассажиров в возрасте 31 года и 23 лет погибли на месте происшествия. В минивэне находились супруги из Хмельника. Пассажирка автомобиля, 55-летняя жена водителя получила травмы несовместимые с жизнью, 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Татарстане. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.