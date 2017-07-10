наверх
10.07.201714:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли четыре человека

    (обновлено: )26
    По информации следственного управления, водитель автомобиля "ВАЗ 21110" не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Mercedes Vito.
    ДТП в Винницкой области
    sai.gov.ua

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Винницкой области лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Mercedes Vito, в результате чего погибли четыре человека. Водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу, сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции Украины.

    sai.gov.ua
    ДТП в Винницкой области
    sai.gov.ua
    ДТП в Винницкой области

    "ДТП произошло 10 июля, в Литинском районе, около 2.40, на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. По информации следственного управления, водитель автомобиля "ВАЗ 21110" не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Mercedes Vito", – информируют в полиции.

    Смотрите также: Появились подробности стрельбы и массового ДТП в Киеве

    В результате аварии 23-летний водитель ВАЗа, двое его пассажиров в возрасте 31 года и 23 лет погибли на месте происшествия. В минивэне находились супруги из Хмельника. Пассажирка автомобиля, 55-летняя жена водителя получила травмы несовместимые с жизнью, 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

    Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Татарстане. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20