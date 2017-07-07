Стрелковый клуб: травмат как аргумент в споре

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С каждым днем на улицах украинских городов, в общественных местах, становится не безопасно. Все чаще слышна стрельба. Все больше людей не только получают ранения, но и гибнут. К сожалению, больше прав у того, у кого в руках есть пистолет. Но при этом стрелку не грозит никакое серьезное наказание.

Судья оборонялся в кафе

В Херсонской области судья местного суда Александр Шумило открыл стрельбу в кафе. В результате инцидента был ранен один человек. Об этом в Facebook сообщил журналист, член Общественного совета при Главном управлении национальной полиции в Киеве Дмитрий Федоренко.

По словам члена общественного совета при ГУМВД, по предварительным данным, Александр Шумило в тот день с обеда принимал "оковиту", вел себя вызывающе и постоянно хамил окружающим его в общественном заведении людям.

"А само ЧП произошло вечером, после того как один парень подошел к хмельному "барину" дабы поздороваться. Однако вместо ответного "акта вежливости" явно злоупотребивший спиртным и крайне возбужденный небожитель показал "неприличный жест". В следствие чего возникла словесная перепалка и законник вытащил пистолет, открыв огонь по "обидчику" на поражение", — написал Дмитрий Федоренко.

Трое парней прятались от судьи за машиной, а один якобы попытался отобрать у судьи оружие, но был ранен в бок.

Фото со страницы Дмитрия Федоренко в Facebook Пострадавший во время стрельбы судьи в Херсонской области

По данным пресс-службы полиции, все было несколько по другому. В кафе между 38-летним местным жителем и тремя молодыми людьми в возрасте от 19 до 23 лет возник конфликт, который перерос в драку. По словам заявителя, в целях самозащиты и прекращения хулиганских действий, он применил собственное спецсредство для отстрела резиновых пуль, в результате чего ранил одного из местных жителей. Правоохранители открыли производства по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 296 "Хулиганство", ч. 1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", ч.1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение".

Федоренко сообщил в Facebook, что в Горностаевке запланировано народное вече, а местные жители грозятся устроить новую "Врадиевку". Хотя еще до конца не известно, кто прав, а кто виноват в данном инциденте.

Что ни скандал, то стрельба

Но стреляют не только судьи, которым, к слову, на законных основаниях выдают разрешение на приобретение и ношение травматическое оружие. Прежде всего, для самообороны.

В Киевской области водитель стрелял в другого. 4 июля на Сквирском шоссе под Белой Церковью, где частично продолжаются дорожные работы, водитель автомобиля Toyota Camry заблокировал проезд другому участнику дорожного движения на Volkswagen Golf. Между водителями завязался конфликт. 33-летний владелец Toyota достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в автомобиль оппонента, где сидели пассажиры. В результате транспортное средство было повреждено, а 20-летняя пассажирка получила осколочные телесные повреждения.

По информации пресс-службы, правоохранители задержали вооруженного хулигана и изъяли у него зарегистрированный травматический пистолет Макарова. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента. Следователями открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

К сожалению, никто из касты счастливых обладателей оружия не задумывается о последствиях применения травматического оружия. Единственное, за что могут ответить стрелки, так это за телесные повреждения в случае ранения человека.

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"Не стоит забывать, что оружие попадает в руки самым разным людям. Одни носят его с целью личной безопасности, чтобы защитить себя в случае нападения, хотя иной раз сами же провоцируют конфликт. Есть люди помешанные на оружие, которые только ждут повод, чтобы выхватить его из карманы и выстрелить. А повод всегда находится, ведь руки чешутся. Уже давно говорится о том, что надо ужесточать ответственность за применение оружие, особенно в случае, когда жизни стрелка ничего не угрожало, а он все равно стрелял. В уголовном кодексе должна появиться четкая статья, которая может урегулировать эти вопросы, но ВР все никак не может добраться до соответствующих изменений в законодательстве", — подчеркивает экс-глава Департамента разрешительной службы МВД Украины Валентин Медведь.

Если не заниматься оружие и теми, кому его выдают, то украинцы рано или поздно друг друга перестреляют, подчеркивает эксперт. Ведь даже в случае применения травматического оружия, владельца не лишают возможности снова вооружится и даже возвращают ствол.