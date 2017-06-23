Порошенко принимает подарки. Эксперты подвели итоги недели

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на радужные прогнозы представителей отечественного истеблишмента, наибольшим достижением украинского президента во время его визита в Вашингтон стало совместное фото с Дональдом Трампом на фоне камина в Белом Доме.

facebook.com/svyatoslav.tsegolko Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа

На руку Трампу

Как считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук, приезд украинской делегации изначально выглядел как желание Петра Порошенко напроситься на аудиенцию к своему американскому коллеге. Последнему, по словам эксперта, это было только на руку.

"Дело в том, что на Трампа по-прежнему идет давление со стороны демократов, общества — его продолжают обвинять в дружбе с РФ. Сейчас, накануне планирующейся встречи с Путиным в Гамбурге, где окончательно будут закреплены положения большой сделки по Украине и Сирии, Трампу было нужно показать всем, что, вот, он встретился с украинской стороной, а США соблюдает нейтралитет. Этого президент и добился, подкрепив все совместной фотосессией", — отметил Корнейчук.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

Без напряга

Кроме того, по словам эксперта, Трампу нужно было продемонстрировать своим избирателям, а также российским партнерам, что ситуация в Киеве находится под его контролем. "Порошенко, который раньше подыгрывал демократам, быстро "переобулся" и стал очень лояльным к новой администрации», — отметил Корнейчук. «Более того, в интервью близкому Госдепу журналу Петр Алексеевич заверил читателей, что политика такого уровня как Трамп даже и близко не стоит подозревать в связях с Путиным. Думаю, что Вашингтон получил от Порошенко все, что нужно, при этом даже не напрягаясь. Включая всевозможные экономические бонусы вроде закупок дорогого американкого угля и газа и заканчивая оружием, которое вот-вот должны были дать бесплатно. В целом же, визиты в Вашингтон и Брюсель показали, что для Запада Порошенко — хромая утка".

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Грустная встреча

О том, что визит в США стал для украинского президента сплошным унижением говорит и эксперт-международник Павел Рудяков. По его мнению, о том, как отнеслись в Штатах к визиту Порошенко можно судить по встрече президента сразу по его прилету.

"Насколько мне известно, самолет с Порошенко на борту загнали даже не в правительственную секцию аэропорта в Вашингтона, а на авиабазу «Эндрюс» недалеко от американской столицы", — рассказывает Рудяков. "Делегацию встречал только Валерий Чалый, а сразу после встречи наши политики поехали на встречу с украинской диаспорой. Ну что тут еще скажешь? Это даже не визит бизнесмена к бизнесмену… Для высших государственных чинов подобное непозволительно".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Коммерческий проект

В целом же, у Рудякова создалось впечатление, что визит Порошенко в США был коммерческим проектом,

"Те лоббисты, которые работают на Банковую просто захотели получить премию за полугодие и предложили президенту такую поездку", — говорит Рудяков. "Думаю, что если недавняя фотография Павла Климкина с Трампом обошлась в 300-400 тысяч долларов, то сейчас "полетело" миллиона два. Но кроме этих огромных средств, Порошенко в очередной раз расплатился национальными интересами Украины. Встреча оказалась приездом человека, который решал свои личные вопросы, но никак не визитом государственного деятеля".

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Картинка без звука

Критически оценил итоги визита Петра Порошенко в США и политолог, директор Инстутита анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, визит Порошенко выполнял политтехнологическую роль и его можно было бы легко смотреть без звука — он там был лишним.

"Для обеих сторон важна была только картинка. Петру Алексеевичу — для внутри украинского потребления, чтобы несколько охладить пыл оппозиционеров вроде Тимошенко, Саакашвили и Садового. Трампу, в свою очередь, надо было подстраховать себя перед встречей с Путиным и избавиться от критики американского истеблишмента. Чего либо содержательного во встрече двух президентов я не увидел", - отметил Бортник.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

По его словам, каких-либо последствий эта встреча иметь не будет.

"С Порошенко никто договариваться не будет, а его попытка дать взятку в виде закупок угля из Пенсильвании и сжиженного газа вряд ли поможет", — резюмировал политолог.

Беспредел и провокация

Коснулись эксперты и другой резонансной темы, которая актуализировалась в конце недели. Речь об обысках в интернет-издании "Страна" и задержании его главного редактора Игоря Гужвы.

По мнению Павла Рудякова, это стало очередным резким шагом власти, которая показывает, что ни во, что не ставит демократические принципы.

"Ситуация со "Страной" — очередная провокация, очередные подброшенные деньги, очередной правовой беспредел, реализуемые силами, которые, по идее, наоборот должны охранять правопорядок и свободу слова. К сожалению, события вокруг "Страны" не последние — все это звенья одной длинной цепи", — считает Рудяков.

Сломить "Страну"

Не удивлен произошедшим и Руслан Бортник.

"Неслыханная свобода слова, о которой говорит президент Порошенко привела к невиданным проблемам СМИ", — отметил он. "За всю историю независимости медиа в Украине никогда не находились в настолько репрессированном положении. Только за последние годы можно насчитать ряд вопиющих случаев. Отозваны лицензии телеканала "Гамма", радиостанции "Вести", четырнадцать судебных исков против "112 канала", поджог телеканала "Интер", разгромлена редакция газеты "Вести", советник главы МВД грозится сжечь NewsOne".

По его словам, цель "налета" — не Игорь Гужва, а само издание, попытка "сломить", разгромить, повлиять на редакционную политику.

"Страна" ведь не просто брала на себя смелость транслировать альтернативную точку зрения, но и регулярно опубликовывала "темники" Администрации президента, пленки Онищенко, коррупционные скандалы, браться за которые боялись самые свободные антикоррупционные группы. В итоге, сегодня в Украине не осталось СМИ, которые не находились бы под давлением. Сегодня нет СМИ, у которых нет проблем", — считает политолог.

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Подарок Порошенко

Бортник убежден, что акция в отношении "Страны" была хорошо подготовлена.

"Если проанализировать реакцию лидеров общественного мнения, приближенных к власти, все они выступили синхронно, заряжено, с одним набором тезисов. Последней каплей для Банковой стало освещение этим изданием визита Порошенко в США — именно от "Страны" люди узнали об угле из Пенсильвании, и об отсутствии украинского флага, и о многих других вещах. Возможно, "наезд" на издание — подарок нашему президенту, попытка в какой-то степени смягчить негативные последствия визита в США", — подытожил эксперт.