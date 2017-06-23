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    Политика

    Медведчук о задержании Гужвы: власть последовательно уничтожает оппозицию

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (81)

    (обновлено: )11520
    По словам лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука задержанием главного редактора интернет-издания "Страна.ua" власть цинично преследует инакомыслие и последовательно уничтожает оппозицию в стране.
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что задержание главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы демонстрирует борьбу властей Украины с инакомыслием в стране.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Игорь Гужва: "Пока околовластные кланы не договорятся, создается иллюзия свободы слова. Но это именно иллюзия…"

    "Власть цинично преследует инакомыслие и последовательно уничтожает оппозицию в стране. Демонстрирующие свою подчеркнуто прозападную позицию украинские чиновники, возможно, забыли слова первого американского президента Джорджа Вашингтона о том, что "без свободы слова нас можно вести немыми и тихими, как овец на убой". Или же хорошо их помнят и принимают как руководство к действию", — говорится в заявлении Медведчука, обнародованном на странице в Facebook.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве участвовал лично Гужва.

    Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

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